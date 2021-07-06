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Drogas no liquidificador

Jovem investigado por assassinato e tráfico é preso em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito é também um dos chefes do tráfico de drogas de Ilha da Conceição, onde foi preso

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 08:21

Publicado em 

06 jul 2021 às 08:21

  • Do G1/ES

Jovem de 20 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha
Jovem de 20 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 20 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto por assassinato, foi preso na noite desta segunda-feira (5), no bairro llha da Conceição, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com os guardas municipais que localizaram o suspeito, além do mandado de prisão por assassinato, Cleyton Junio Rangel Fonseca atua no comando do tráfico de drogas da região.
Cleyton foi preso em sua casa durante um patrulhamento da Guarda Municipal de Vila Velha. Na residência, os agentes encontraram drogas escondidas dentro de um liquidificador.
Ainda segundo a Guarda, o suspeito estava se preparando para mudar de casa e essa seria uma prática comum de Cleyton para tentar fugir da polícia.
"Ele é um dos chefes do tráfico de Ilha da Conceição, ele seria o 'Zero Um" do tráfico. Por isso, ele é muito difícil de ser localizado. Ele já estava se preparando para mudar de casa", contou o subinspetor Paranhos, da Guarda Municipal.
Cleyton foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Na manhã desta terça-feira (6), ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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