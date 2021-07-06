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Nova Rosa da Penha

Zeladora é atingida por bala perdida durante confronto entre bandidos em Cariacica

Mulher voltava para casa depois de um dia de trabalho e acabou ficando no fogo cruzado entre os criminosos

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 07:43
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Vítima foi socorrida para o PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Uma zeladora, de 46 anos, foi atingida por uma bala perdida no final da tarde desta segunda-feira (05), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A mulher voltava para casa depois de um dia de trabalho, quando foi baleada na perna.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, a mulher tinha acabado de desembarcar de um ônibus, por volta das 18 horas, quando bandidos de gangues rivais trocaram tiros no meio da rua. Ela ficou no meio do fogo cruzado e, por isso, acabou baleada.
A mulher foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Com informações da TV Gazeta.

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