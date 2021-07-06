Com avanço da vacinação no ES, quanto falta para abandonar a máscara?

Uso de máscara em locais públicos deve continuar por um bom tempo Crédito: Freepik



A máscara tem sido um acessório essencial desde o início da pandemia do coronavírus . É consenso entre médicos e demais especialistas de saúde que o item de proteção individual reduz as chances de propagação do vírus, tendo se tornado, inclusive, obrigatório o uso entre os capixabas através em um decreto estadual.

Mas, diante da vacinação contra a Covid-19 na população, já é possível dizer quando poderemos voltar a andar sem ela?

Em entrevista à rádio CBN Vitória na última quinta-feira (01), o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, mostrou-se otimista ao afirmar que o Natal do capixaba poderá ser sem máscaras, pelo menos em alguns ambientes. "Queremos chegar em dezembro com total controle da pandemia para viver um Natal sem máscara e com abraços, o que não vivemos o ano passado. O uso de máscaras deve permanecer em alguns locais, como para viajar de avião", disse.

Já para o médico infectologista e professor Crispim Cerruti, a data é o que menos importa para que deixemos de usar as máscaras.

"Precisamos é de cobertura vacinal de até 75% da população. Até lá, a máscara precisa continuar sendo usada. Somente com esse percentual teremos o efeito de imunidade coletiva. Vale lembrar que a vacina não isenta a pessoa de contrair a doença, mas sim de reduzir casos graves e óbitos", observou Cerruti.

O infectologista Luiz Henrique Borges também avalia que os resultados da vacinação deverão ser medidos antes de qualquer decisão. "O uso de agora não é mais como no começo, quando não se tinha a vacina. Agora, precisamos monitorar os impactos dos vacinados nos números de internados e mortes, até que tenhamos uma equação viável dos riscos de se ficar sem máscara. Tudo vai depender da dinâmica da infecção e da queda sustentável de internações", pontuou.

VARIANTES SÃO AMEAÇAS



Nos Estados Unidos, o avanço da imunização da população levou o país a suspender, em maio, a obrigatoriedade do uso de máscaras para quem já estivesse imunizado, seguindo recomendação do Centro de Cotrole e Prevenção de Doenças (CDC). Na época, o país tinha pouco mais de 46% da população vacinada com duas doses.

No entanto, o uso de máscara voltou a ser debatido nos EUA depois que as autoridades de saúde de Los Angeles recomendaram o uso de item de proteção em locais fechados, mesmo não sendo obrigatório. A variante Delta e a disparidade na taxa de vacinados entre os Estados preocupam as autoridades locais.

Em Israel, o governo recuou da suspensão de máscaras em locais públicos fechados e em empresas após um surto da variante Delta, que tem se mostrado mais infecciosa e agressiva ao organismo.

"No Brasil, ainda temos uma cobertura vacinal baixíssima, e os números de casos não chegaram a um nível seguro. A variante pode circular até entre os já imunizados com duas doses e afetar também quem só tomou uma dose das vacinas que precisam de duas aplicações", alertou o médico Luiz Henrique.

Por isso, segundo especialistas, o momento ainda não é de relaxar. Além de máscara, também é necessário manter as medidas de higiene e distanciamento.