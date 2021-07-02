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Projeto oferece atendimento gratuito para quem ficou com sequelas da Covid-19

Com o objetivo de ajudar na reabilitação das vítimas da doença de maneira mais rápida, o projeto Pós-Covid On oferece  atendimento multidisciplinar pela tela do celular ou do computador

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:02

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

02 jul 2021 às 12:02
No ano passado, Covid-19 passou a ser uma doença ocupacional
Paciente que teve Covid-19 e ficou com sequelas pode buscar atendimento Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
Cerca de duas em cada dez pessoas que contraíram a Covid-19 sentem os efeitos após a doença. Com o objetivo de ajudar na reabilitação das vítimas de maneira mais rápida, evitando sequelas do coronavírus, o projeto Pós-Covid On  está oferecendo atendimento multidisciplinar gratuito pela tela do celular ou do computador.
De acordo com o fisioterapeuta Pitiguara Coelho, um dos idealizadores do projeto, a ação é uma iniciativa para levar um pouco mais de conforto aos pacientes diagnosticados com Covid-19 e também auxílio no processo de recuperação após a doença. As vagas são limitadas.
A equipe multidisciplinar- composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas - vai monitorar e auxiliar os pacientes por telefone, evitando que precisem sair de casa. 
“É preciso ligar e uma atendente vai fazer a triagem, avaliando a gravidade e qual o melhor tratamento para aquela pessoa. Sendo aprovado, a pessoa já vai encerrar a ligação com dia da consulta, definição do melhor tratamento para ela, além do link para falar com o médico. Tudo isso de forma virtual e gratuita”, explicou Pitiguara .

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COMO FUNCIONA

O tratamento é voltado para pessoas que tiveram o coronavírus e ficaram com limitações físicas, cognitivas ou psíquicas. Após passar pela triagem, o  paciente deve se cadastrar e fazer o agendamento. Posteriormente, ele receberá o link da sala virtual onde será a consulta com o especialista.
Por meio de questionários e avaliações, o paciente é classificado como leve, moderado ou grave e dá início a um tratamento personalizado para o seu caso. As orientações são enviados para o paciente  pelo e-mail, SMS ou WhatsApp.
Ao término do tratamento, um novo questionário aponta os resultados obtidos e o paciente recebe orientações para retomar as atividades com saúde e segurança.
Para participar da triagem é preciso ligar para a central do Pós-Covid On, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, através do número (27) 3500-1686.

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