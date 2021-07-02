Projeto oferece atendimento gratuito para quem ficou com sequelas da Covid-19

Paciente que teve Covid-19 e ficou com sequelas pode buscar atendimento Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels

Cerca de duas em cada dez pessoas que contraíram a Covid-19 sentem os efeitos após a doença. Com o objetivo de ajudar na reabilitação das vítimas de maneira mais rápida, evitando sequelas do coronavírus, o projeto Pós-Covid On está oferecendo atendimento multidisciplinar gratuito pela tela do celular ou do computador.



De acordo com o fisioterapeuta Pitiguara Coelho, um dos idealizadores do projeto, a ação é uma iniciativa para levar um pouco mais de conforto aos pacientes diagnosticados com Covid-19 e também auxílio no processo de recuperação após a doença. As vagas são limitadas.



A equipe multidisciplinar- composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas - vai monitorar e auxiliar os pacientes por telefone, evitando que precisem sair de casa.



“É preciso ligar e uma atendente vai fazer a triagem, avaliando a gravidade e qual o melhor tratamento para aquela pessoa. Sendo aprovado, a pessoa já vai encerrar a ligação com dia da consulta, definição do melhor tratamento para ela, além do link para falar com o médico. Tudo isso de forma virtual e gratuita”, explicou Pitiguara .

COMO FUNCIONA

O tratamento é voltado para pessoas que tiveram o coronavírus e ficaram com limitações físicas, cognitivas ou psíquicas. Após passar pela triagem, o paciente deve se cadastrar e fazer o agendamento. Posteriormente, ele receberá o link da sala virtual onde será a consulta com o especialista.



Por meio de questionários e avaliações, o paciente é classificado como leve, moderado ou grave e dá início a um tratamento personalizado para o seu caso. As orientações são enviados para o paciente pelo e-mail, SMS ou WhatsApp.



Ao término do tratamento, um novo questionário aponta os resultados obtidos e o paciente recebe orientações para retomar as atividades com saúde e segurança.