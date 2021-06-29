Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: entenda por que a variante Delta deixa o Brasil em alerta

Antes chamada de B.1.617.2, a variante é motivo de preocupação para pesquisadores e especialistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 02:00

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

29 jun 2021 às 02:00
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
Variantes indiana do coronavírus, conhecida como Delta, é mais transmissível e engana o sistema imunológico,  segundo especialistas.   Crédito: Freepik
Detectada originalmente na índia, a variante Delta, antes chamada de B.1.617.2, foi identificada pela primeira vez em outubro de 2020. Agora, com registros em mais de 90 países, a cepa é motivo de preocupação para pesquisadores e especialistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que tem apenas pouco mais de 12% de sua população totalmente vacinada.
Assim como as variantes descobertas no Brasil (P.1)Reino Unido (B.1.1.7) África do Sul (B.1351), a variante indiana apresenta uma modificação na proteína que fica na superfície do vírus, responsável por se conectar aos receptores das células humanas e dar início à infecção.
Uma variante é resultado de modificações genéticas que o vírus sofre durante seu processo de replicação. Um único vírus pode ter inúmeras variantes. Quanto mais o vírus circula – é transmitido de uma pessoa para outra –, mais ele faz replicações, e maior é a probabilidade de modificações no seu material genético.
Segundo a professora doutora em Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, no caso da Delta, além da maior transmissibilidade, tem outra fator que preocupa os especialistas.
"Essa variante tem um conjunto de modificações que fazem com que ela escape ao nosso sistema imunológico. É como se ela enganasse o nosso sistema imunológico, que não consegue reconhecer essa variante como o Sars-Cov original"
Ethel Maciel - Epidemiologista
Ethel acrescenta ainda que, por ser mais transmissível que as demais variantes e escapar do sistema imunológico, isso impacta diretamente no cálculo da cobertura vacinal necessária para o controle da pandemia no Brasil.
“Quando temos um vírus que é mais transmissível, temos que vacinar mais pessoas. Então, aquele cálculo inicial que foi feito Ministério da Saúde de que era necessário vacinar 70% da população para ter a pandemia controlada, precisa ser refeito. Agora, por causa da variante, vamos precisar vacinar 80 a 90% da população. Isso é uma complexidade a mais na campanha de imunização do país”, explicou.

PREOCUPAÇÃO GLOBAL

Apesar de ter sido identificada no ano passado, foi somente no dia 10 de maio de 2021 que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante Delta como “preocupação global”. 
"Existe alguma informação disponível que indica uma transmissibilidade acentuada", disse a líder técnica da OMS, Maria van Kerkovh, durante anúncio.
Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou, neste domingo (27), duas mortes causadas pela variante delta no país. Segundo a pasta, o primeiro caso foi registrado no Paraná, em abril. Trata-se de uma gestante de 42 anos, residente do Japão que veio para o Brasil.
A outra morte foi a de um homem de 54 anos que era tripulante do navio chinês MVS Shandong. Ele estava internado há 43 dias na rede privada de saúde em São Luís, no Maranhão. O paciente, segundo o Ministério da Saúde, passou a apresentar sintomas no dia 13 de maio e testou positivo para a covid-19 no dia 17.
Para Ethel, o Brasil já vive uma terceira onda da doença com influência da variante Delta no Brasil. Prova disso foi a explosão de casos de covid-19 registrados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná nos meses de abril e maio deste ano.
"Nós já estávamos falando que estava acontecendo alguma coisa diferente no Sul do Brasil, quando em abril e maio começou a ter um aumento de casos. Antes dessa explosão, já tínhamos alertado o Ministério da Saúde, pois a Argentina já tinha identificado casos da variante Delta e comunicado ao Brasil. No entanto, não houve nenhuma ação de vigilância nas fronteiras, principalmente nas terrestres. Dessa forma, vimos um aumento muito expressivo dos casos no Sul do país, colapsando os serviços de saúde, o que não tínhamos visto antes"
Ethel Maciel - Epidemiologista

PROTOCOLOS MANTIDOS 

Segundo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, outra preocupação é que ainda não existem estudos que comprovem a eficácia das vacinas diante das novas variantes, sendo fundamental a manutenção dos protocolos de higienização e segurança, como o uso da máscara e o distanciamento social por todos, inclusive pelas pessoas já imunizadas.
“Essas são medidas que se mostraram eficazes em qualquer lugar do mundo. A melhor prevenção é impedir a contaminação, e por isso, a máscara usada de forma correta e o distanciamento social se mostram tão eficazes”, acrescenta.

Veja Também

Saiba o que fazer se você tiver reações à vacina da Janssen

Ministério confirma primeira morte pela variante delta no Brasil

Corremos o risco de que uma variante escape das vacinas e tratamentos, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Pandemia Brasil Política Ministério da Saúde Vacina Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados