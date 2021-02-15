Estudo mostra que variante do Reino Unido provavelmente é mais letal

Representação do Sars-Cov-2, vírus que provoca a Covid-19 Crédito: Pixabay

Um estudo realizado pelo governo britânico mostra que a variante do coronavírus encontrada no Reino Unido provavelmente é mais mortal que outras cepas do vírus, além de mais contagiosa. O estudo, que foi disponibilizado no site do governo britânico e data de 11 de fevereiro, conclui que é provável que a variante britânica do coronavírus esteja relacionada ao maior risco de mortes e hospitalizações. A partir desta segunda-feira (15) viajantes que chegarem ao Reino Unido terão que fazer quarentena em hotéis na tentativa de frear a disseminação de novas variantes do coronavírus no país.

De acordo com a Associated Press, autoridades britânicas de saúde temem que as vacinas ministradas no país não sejam eficazes contra cepas como a identificada na África do Sul.

Na manhã desta segunda, o governo da Nova Zelândia confirmou, de acordo com a Reuters, que o "lockdown" de três dias anunciado ontem por Auckland deve-se ao fato de ter sido identificada pela primeira vez no país a variante britânica do coronavírus.

ALEMANHA

Na Alemanha, o Ministério do Interior informou que a polícia federal impediu a entrada no país de cerca de 5 mil pessoas na fronteira com a República Tcheca e a Áustria desde que o controle de fronteiras foi reimposto, neste domingo, 14.

HUNGRIA

Na Hungria, o primeiro carregamento de vacinas contra a covid-19 desenvolvidas na China está previsto para chegar nesta terça-feira. A Hungria foi o primeiro país da União Europeia a aprovar a vacina desenvolvida pela chinesa Sinopharm.

MORTES POR COVID-19 NO MUNDO