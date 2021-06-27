Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Ministério confirma primeira morte pela variante delta no Brasil
Coronavírus

Ministério confirma primeira morte pela variante delta no Brasil

Vítima é uma gestante de 42 anos, que tinha vindo do Japão para Apucarana, no norte do Paraná, onde morreu em 18 de abril

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:09

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2021 às 19:09
Um exame sorológico capaz de identificar a contaminação pelo vírus Zika mesmo depois da infecção por dengue começou a ser comercializado no país
Paciente que morreu com variante delta refez teste para identificar vírus no Brasil Crédito: Sumaia Villela/Agência Brasil
Uma mulher grávida, de 42 anos, tornou-se a primeira paciente a morrer no Brasil com diagnóstico da variante delta do novo coronavírus, confirmou hoje (27) o Ministério da Saúde. A vítima tinha vindo do Japão para Apucarana, no norte do Paraná, onde morreu em 18 de abril.
Segundo o ministério, a gestante teve resultado negativo para covid-19 no teste de RT-PCR antes de embarcar para o Brasil. No entanto, a vítima começou a apresentar problemas respiratórios em 7 de abril, dois dias depois de chegar ao país. A paciente refez o teste, com resultado positivo.
Oito dias após a confirmação do diagnóstico, em 15 de abril, a gestante foi internada. Logo depois de passar por uma cesariana de emergência em 18 de abril, por causa do agravamento do estado de saúde, a mulher morreu. Nascido com 28 semanas de gestação, o bebê fez o teste para a doença, com resultado negativo.
A paciente morta está na origem do primeiro caso de transmissão comunitária no Paraná da variante delta, identificada na Índia. Uma idosa de 71 anos foi infectada pela filha, que era amiga da gestante e tinha ido visitá-la.
A idosa já teve alta. Como a filha, que teve contato com a gestante, só fez o teste de antígeno, não foi possível traçar o sequenciamento genético do vírus.

Veja Também

Após declaração antivacina, Fernanda Venturini tenta se retratar em vídeo

Moradores de outros Estados viajam para se vacinar na Grande Vitória

Coronavírus: ES chega a 11.417 mortes e tem mais de 514 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas
Imagem de destaque
Dentista indiciada por lesão corporal no ES apaga mais de 160 publicações com procedimento facial no Instagram
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita.
Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados