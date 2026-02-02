Tristeza

Criança morre após ser atingida por queda de muro na Grande São Paulo

Informações preliminares indicam que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos; uma das causas possíveis é que um veículo tenha derrubado parte do muro durante uma manobra no local

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:34

Uma criança de 4 anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos. Uma das causas possíveis é que um veículo tenha derrubado parte do muro durante uma manobra no local.

Os agentes foram acionados para a rua Bonifácio de Abreu, onde funciona a fábrica. No local, a criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi.

