Tragédia

Acidente entre carro e carreta deixa cinco mortos em Goiás

As vítimas eram ocupantes do veículo, um Volkswagen Gol, e morreram no local

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:45

O carro Volkswagen Gol ficou destruído após colidir com carreta na BR-414, em Cocalzinho de Goiás Crédito: Divulgação/PRF

Um acidente entre carro e uma carreta deixou cinco mortos no km 321 da BR-414, em Cocalzinho de Goiás (GO), região do entorno do Distrito Federal, na noite de domingo (1º). As vítimas eram ocupantes do veículo, um Volkswagen Gol, e morreram no local, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com informações preliminares da PRF, o veículo teria invadido a contramão da via antes de bater de frente com a carreta. Os policiais afirmam que a perícia irá identificar as causas da colisão. As vítimas são dois homens, duas mulheres e uma criança. O condutor da carreta, que levava carga de cimento, não se feriu.

