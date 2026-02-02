Tragédia

Casas desabam no Rio de Janeiro e deixam uma mulher morta

Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, as demais receberam atendimento no local

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:46

Desabamento na favela do Metrô deixa uma mulher morta e crianca resgatada apos temporal no Maracanã Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

Duas casas desabaram na área da antiga favela do Metrô, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu na avenida Rei Pelé, próximo à Rua Oito de Dezembro. Duas pessoas soterradas após o desabamento, mãe e filha – uma criança de sete anos – foram resgatadas, mas a mulher, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A criança foi retirada do local com vida, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras oito pessoas também ficaram feridas. Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, as demais receberam atendimento no local.

Cerca de 50 militares de quatro quartéis trabalharam na retirada dos escombros. Técnicos da Defesa Civil também foram acionados para realizar vistorias na região e avaliar a estabilidade das construções próximas. O desabamento ocorreu após o município ter sido colocado em Estágio 2 na noite de domingo, 1, em razão da chuva e dos ventos fortes registrados em vários pontos da cidade, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio).

O Estágio 2 é o segundo nível da escala municipal de cinco estágios e indica possibilidade de impactos no trânsito e de ocorrências relacionadas r chuva, como alagamentos e deslizamentos.

