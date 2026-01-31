Saúde do presidente

Lula passa por exame e apresenta 'evolução satisfatória' após cirurgia de catarata

Assessoria informa que o petista tem retorno previsto às atividades no Palácio do Planalto na segunda-feira (2)

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 14:25

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido, neste sábado (31), em Brasília, a uma avaliação médica de rotina, parte do acompanhamento pós-operatório da cirurgia de catarata realizada na sexta-feira (30).

Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto afirmou que o presidente apresenta "evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período". O texto também reforça a previsão de retorno com as atividades habituais na segunda-feira (2).

Lula ficará na residência oficial da Granja do Torto ao longo do fim de semana Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O procedimento cirúrgico da sexta-feira foi realizado no Hospital de Olhos CBV, sem intercorrências. Lula chegou por volta das 7h40 e recebeu alta às 10h. De acordo com nota oficial do governo, ele ficará na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, ao longo do fim de semana.

Na quinta (29), dia seguinte ao retorno de uma viagem ao Panamá, Lula foi submetido a exames pré-operatórios. O presidente é acompanhado por equipes médicas lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho e Helena Germo.

O procedimento é considerado simples por especialistas. A catarata é uma condição que afeta principalmente idosos em razão do desgaste do cristalino ocular, uma lente que fica atrás da parte colorida do olho e que, com o passar dos anos, fica opaca.

Na cirurgia, é implantada uma lente para substituição do cristalino opaco. Isso é feito por meio de uma incisão na córnea após anestesia. Os cuidados pós-operatórios incluem aplicação de colírio quatro vezes por dia e repouso.

Lula tem 80 anos e teve outras duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no setembro de 2023 e, em dezembro de 2024, foi internado às pressas devido a um sangramento intracraniano, consequência de uma queda em casa dois meses antes.

