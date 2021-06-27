Moradores de outros Estados viajam para se vacinar na Grande Vitória

Toda semana, o Espírito Santo recebe novas remessas de vacina Crédito: Sesa

Com o avanço das faixas etárias que podem ser imunizadas, em situação melhor que outros locais do país, cidades da Região Metropolitana começaram a receber o público de fora.

Em Vitória , por exemplo, a vacinação já alcança a população a partir de 35 anos. A secretária de Saúde, Thais Cohen, destaca que o ritmo de vacinação coloca o município como a quarta capital no país em aplicação de vacinas contra a Covid-19. Na Região Sudeste, está em primeiro lugar

Com esse cenário, a administração municipal começou a observar a vinda de pessoas de outros Estados, mas Thais diz que é uma situação pontual e que não seria capaz de provocar desassistência dos moradores de Vitória que também precisam se vacinar. Desse público que está vindo para a Capital, a secretária ressalta que boa parte tem relação com o município - ou um capixaba que mora fora, ou alguém com parentes por aqui.

Thais conta que, nos agendamentos, já houve registros até de residentes em outros países, como Estados Unidos e Portugal, em busca de vacina. Nesses episódios, ela esclarece, são pessoas que entram numa espécie de "mutirão" para marcar a vacinação.

"A gente acredita que esses acessos de lugares bem distantes sejam em apoio a algum familiar de Vitória, seja porque tem mais recurso tecnológico, seja por uma habilidade diferenciada. É uma forma de dar apoio a quem está aqui", avalia.

Situação semelhante em Cariacica , que também recebe agendamento de outros países. E mais: a marcação para vacina na cidade já partiu de todos os 78 municípios capixabas e de todos os Estados mais o Distrito Federal.

A Secretaria da Saúde afirma que já recebeu moradores de outros locais, mas observa que nem todo agendamento feito fora de Cariacica se configura em vacinação para o público externo. "Há pessoas que se mudaram e não têm cartão do SUS atualizado, por exemplo, ou moram em Cariacica, mas estão com documentação de outros municípios", pontua a assessoria.

Em Vila Velha , a Secretaria de Saúde diz, em nota, que, desde o início da campanha de vacinação, tem recebido moradores de cidades vizinhas e também alguns casos de outros Estados para se imunizar contra a Covid-19.

No município da Serra também há espaço para o público de fora. Em nota, a Secretaria da Saúde ressalta que, "por se tratar de um Programa Nacional de Vacinação, todas as pessoas em território nacional terão acesso à vacina, independentemente se for ou não morador do município."