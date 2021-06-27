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Contra a Covid-19

Moradores de outros Estados viajam para se vacinar na Grande Vitória

Com o avanço das faixas etárias que podem ser imunizadas, em situação melhor que outros locais do país, municípios da Região Metropolitana têm recebido público de fora

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 18:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 jun 2021 às 18:05
Novaremessa de
Toda semana, o Espírito Santo recebe novas remessas de vacina Crédito: Sesa
O ritmo de vacinação em território capixaba tem colocado o Espírito Santo frequentemente nas primeiras posições no ranking nacional de imunização contra a Covid-19. Não por acaso, municípios da Grande Vitória têm recebido moradores até de outros Estados em busca da oportunidade de se proteger contra o Sars-Cov-2 (coronavírus).
Com o avanço das faixas etárias que podem ser imunizadas, em situação melhor que outros locais do país, cidades da Região Metropolitana começaram a receber o público de fora. 
Em Vitória, por exemplo, a vacinação já alcança a população a partir de 35 anos. A secretária de Saúde, Thais Cohen, destaca que o ritmo de vacinação coloca o município como a quarta capital no país em aplicação de vacinas contra a Covid-19. Na Região Sudeste, está em primeiro lugar
Com esse cenário, a administração municipal começou a observar a vinda de pessoas de outros Estados, mas Thais diz que é uma situação pontual e que não seria capaz de provocar desassistência dos moradores de Vitória que também precisam se vacinar. Desse público que está vindo para a Capital, a secretária ressalta que boa parte tem relação com o município - ou um capixaba que mora fora, ou alguém com parentes por aqui. 
Thais conta que, nos agendamentos, já houve registros até de residentes em outros países, como Estados Unidos e Portugal, em busca de vacina. Nesses episódios, ela esclarece, são pessoas que entram numa espécie de "mutirão" para marcar a vacinação. 
"A gente acredita que esses acessos de lugares bem distantes sejam em apoio a algum familiar de Vitória, seja porque tem mais recurso tecnológico, seja por uma habilidade diferenciada. É uma forma de dar apoio a quem está aqui", avalia. 

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Situação semelhante em Cariacica, que também recebe agendamento de outros países.  E mais: a marcação para vacina na cidade já partiu de todos os 78 municípios capixabas e de todos os Estados mais o Distrito Federal.
A Secretaria da Saúde  afirma que já recebeu moradores de outros locais, mas observa que nem todo agendamento feito fora de Cariacica se configura em vacinação para o público externo.  "Há pessoas que se mudaram e não têm cartão do SUS atualizado, por exemplo, ou moram em Cariacica, mas estão com documentação de outros municípios", pontua a assessoria. 
Em Vila Velha, a Secretaria de Saúde  diz, em nota, que, desde o início da campanha de vacinação, tem recebido moradores de cidades vizinhas e também alguns casos de outros Estados para se imunizar contra a Covid-19.
No município da Serra também há espaço para o público de fora. Em nota, a Secretaria da Saúde  ressalta que, "por se tratar de um Programa Nacional de Vacinação, todas as pessoas em território nacional terão acesso à vacina, independentemente se for ou não morador do município."
Ainda segundo a secretaria, há registros de pessoas que moram fora da Serra e que vacinaram no município. "É importante ressaltar que as regras vigentes no município como a faixa etária que está sendo vacinada, por exemplo, devem ser obedecidas."

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