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Covid-19

Vitória é a capital do Sudeste com vacinação por idade mais adiantada

São Luís (MA) vacina pessoas acima de 18 anos sem comorbidades. Já Belo Horizonte (MG) está vacinando pessoas com mais de 56 anos e é a mais atrasada do país. Dados são de um levantamento do G1.
Luiza Marcondes

Luiza Marcondes

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:37

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:37

  • Do G1 ES

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Vitória é a capital na região Sudeste que está vacinando a menor faixa etária sem comorbidade contra a Covid-19. Os dados são de um levantamento do G1, feito com base em informações das 26 capitais e do Distrito Federal.
Enquanto a capital do Espírito Santo começou nesta semana a vacinação de pessoas acima de 40 anos, Rio de Janeiro está vacinando a faixa etária com mais de 49 anos, São Paulo vacina 50 anos e Belo Horizonte, que tem a vacinação mais atrasada entre as capitais do país, está na faixa de 56 anos.
No Brasil, São Luís (MA) é a capital com a vacinação contra o novo coronavírus mais adiantada. Nesta terça-feira (22), pessoas a partir de 18 anos sem comorbidades começaram a ser vacinadas.
Em Vitória, os agendamentos para novos grupos de vacinação por idade são abertos de cinco em cinco anos. Dessa forma, todos os moradores acima de 45 anos que desejaram se vacinar contra Covid-19 já foram imunizados. Agora, as vagas de agendamento são para pessoas com mais de 40 anos.
Além da vacinação por idade, a capital do Espírito Santo também vacina pessoas que tem comorbidade com idade acima de 18 anos, grávidas e puérperas e categorias profissionais definidas pelo governo estadual.

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VACINAÇÃO EM VITÓRIA

Com base nas informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, 51,3% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina contra Covid-19. Foram 187.741 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina na cidade e 71.040 foram imunizadas com as duas doses.
De acordo com o painel de vacinação do Governo do Espírito Santo, desde o início da campanha de vacinação - em janeiro deste ano - Vitória recebeu 204.455 doses para aplicação de 1ª dose e 90.756 para 2ª dose.
Podem se vacinar na capital, pessoas com mais de 40 anos sem comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; trabalhadores da saúde; trabalhadores da segurança; trabalhadores da educação; trabalhadores rodoviários, aeroportuários, portuários, ferroviários; assistentes sociais; grávidas e puérperas; e pessoas em situação de rua.
Sempre que abertas novas vagas de agendamento, a marcação pode ser feita pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo "Vitória Online".

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