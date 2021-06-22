24 municípios do Espírito Santo decidiram acrescentar turno noturno de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19 , 24 municípios do Espírito Santo passaram a disponibilizar um turno no período da noite para imunização da população. A iniciativa, que começou na semana passada, é uma orientação da Secretaria da Saúde de Estado ( Sesa ) às secretarias municipais, e a aplicação da vacina depende da disponibilidade de doses.

Your browser does not support the audio element. Municípios adicionam turno noturno para vacinação contra a Covid-19

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reiterou que a ampliação dos horários possibilitará acelerar a campanha de imunização e abranger, também, aqueles que não estão conseguindo se vacinar por conta do horário de trabalho.

"É importante possibilitarmos a imunização àqueles que têm uma vida economicamente ativa, e, por consequência, não estão conseguindo se imunizar. Acreditamos que a extensão de horários permitirá a ampliação da vacinação”, disse.

Para informações a respeito de disponibilidade de doses e horários disponíveis para vacinação, a população deve entrar em contato diretamente com a administração do município onde mora. Confira abaixo a lista dos municípios que, até esta terça-feira (22), já haviam ampliado os turnos de vacinação: