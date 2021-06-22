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Imunização

Municípios adicionam turno noturno para vacinação contra a Covid-19

Até esta terça-feira (22), 24 cidades do Espírito Santo já tinham ampliado a vacinação para três turnos; medida serve para acelerar imunização e conseguir atingir mais pessoas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:34

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:34

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
24 municípios do Espírito Santo decidiram acrescentar turno noturno de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
Para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19, 24 municípios do Espírito Santo passaram a disponibilizar um turno no período da noite para imunização da população. A iniciativa, que começou na semana passada, é uma orientação da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) às secretarias municipais, e a aplicação da vacina depende da disponibilidade de doses.
Municípios adicionam turno noturno para vacinação contra a Covid-19
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reiterou que a ampliação dos horários possibilitará acelerar a campanha de imunização e abranger, também, aqueles que não estão conseguindo se vacinar por conta do horário de trabalho.
"É importante possibilitarmos a imunização àqueles que têm uma vida economicamente ativa, e, por consequência, não estão conseguindo se imunizar. Acreditamos que a extensão de horários permitirá a ampliação da vacinação”, disse.

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Para informações a respeito de disponibilidade de doses e horários disponíveis para vacinação, a população deve entrar em contato diretamente com a administração do município onde mora. Confira abaixo a lista dos municípios que, até esta terça-feira (22), já haviam ampliado os turnos de vacinação:
  • São Gabriel da Palha;
  • Baixo Guandu;
  • Pancas;
  • Mantenópolis;
  • Marilândia;
  • São Roque do Canaã;
  • Cachoeiro de Itapemirim;
  • Muqui;
  • Conceição do Castelo;
  • Guarapari;
  • João Neiva;
  • Santa Maria de Jetibá;
  • Venda Nova do Imigrante;
  • Viana;
  • Vila Velha;
  • Vitória;
  • Boa Esperança;
  • Conceição da Barra;
  • Montanha;
  • Nova Venécia;
  • Pinheiros;
  • Pedro Canário;
  • Ponto Belo;
  • São Mateus.

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