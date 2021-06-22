Para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19, 24 municípios do Espírito Santo passaram a disponibilizar um turno no período da noite para imunização da população. A iniciativa, que começou na semana passada, é uma orientação da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) às secretarias municipais, e a aplicação da vacina depende da disponibilidade de doses.
Municípios adicionam turno noturno para vacinação contra a Covid-19
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reiterou que a ampliação dos horários possibilitará acelerar a campanha de imunização e abranger, também, aqueles que não estão conseguindo se vacinar por conta do horário de trabalho.
"É importante possibilitarmos a imunização àqueles que têm uma vida economicamente ativa, e, por consequência, não estão conseguindo se imunizar. Acreditamos que a extensão de horários permitirá a ampliação da vacinação”, disse.
Para informações a respeito de disponibilidade de doses e horários disponíveis para vacinação, a população deve entrar em contato diretamente com a administração do município onde mora. Confira abaixo a lista dos municípios que, até esta terça-feira (22), já haviam ampliado os turnos de vacinação:
- São Gabriel da Palha;
- Baixo Guandu;
- Pancas;
- Mantenópolis;
- Marilândia;
- São Roque do Canaã;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Muqui;
- Conceição do Castelo;
- Guarapari;
- João Neiva;
- Santa Maria de Jetibá;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória;
- Boa Esperança;
- Conceição da Barra;
- Montanha;
- Nova Venécia;
- Pinheiros;
- Pedro Canário;
- Ponto Belo;
- São Mateus.