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Imunização

ES deve zerar atraso para segunda dose da Coronavac nesta semana

De acordo com a Sesa, cerca de 51 mil capixabas aguardam a aplicação da segunda dose do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:34

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 jun 2021 às 12:34
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado deve zerar nesta semana a fila de espera formada por cerca de 19,8 mil capixabas que aguardam a segunda dose da Corovanac, vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na última sexta-feira (18), o governo federal enviou 31.200 doses do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan. Antes disso, a última remessa encaminhada ao Estado havia sido realizada no dia 17 de maio. Um novo lote deve chegar até o fim desta semana.
Na quinta-feira (17), a Sesa havia informado que cerca de 51 mil pessoas estavam com a segunda dose atrasada. No entanto, com a chegada do lote do imunobiológico no dia seguinte e a entrega aos municípios, o número foi reduzido.
O assunto foi abordado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante entrevista coletiva realizada de forma on-line na manhã desta terça-feira.
Reblin reforçou que as doses enviadas na semana passada, somada à quantidade que deve ser entregue nesta semana, serão o suficiente para acabar com o atraso, especialmente, dos idosos. Ele frisou que os profissionais da segurança também estão no grupo das pessoas que deverão ser contempladas nesta fase de imunização.
"Com a ação que os municípios estão desenvolvendo nesta semana, devemos zerar o déficit da segunda dose da Coronavac. A primeira dose continua válida, ela não perdeu sua validade pelo tempo decorrido da segunda dose. Procure o serviço de saúde da sua cidade para saber como a segunda dose será aplicada"
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

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