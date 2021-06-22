ES deve zerar atraso para segunda dose da Coronavac nesta semana

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Na última sexta-feira (18), o governo federal enviou 31.200 doses do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan. Antes disso, a última remessa encaminhada ao Estado havia sido realizada no dia 17 de maio. Um novo lote deve chegar até o fim desta semana.

Na quinta-feira (17), a Sesa havia informado que cerca de 51 mil pessoas estavam com a segunda dose atrasada. No entanto, com a chegada do lote do imunobiológico no dia seguinte e a entrega aos municípios, o número foi reduzido.

O assunto foi abordado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante entrevista coletiva realizada de forma on-line na manhã desta terça-feira.

Reblin reforçou que as doses enviadas na semana passada, somada à quantidade que deve ser entregue nesta semana, serão o suficiente para acabar com o atraso, especialmente, dos idosos. Ele frisou que os profissionais da segurança também estão no grupo das pessoas que deverão ser contempladas nesta fase de imunização.