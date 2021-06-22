Covid-19: Vitória abre novo agendamento para segunda dose da Coronavac

O município de Vitória vai abrir mais 600 vagas para segunda dose em pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac há mais de 28 dias. O agendamento será aberto às 10 horas desta terça-feira (22), e pode ser feito no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.
Para os que conseguirem agendar a vacina, a dose será aplicada de quarta (23) a sexta-feira (25), nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Vitória, Maruípe, Andorinhas e Praia do Suá.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante de que recebeu a primeira dose em Vitória ou comprovante de residência da Capital.