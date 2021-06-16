Casagrande: ES recebe lotes de Coronavac e Pfizer nesta quinta-feira (17)

Atualmente, cerca de 50 mil capixabas aguardam a segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, do Brasil, com insumos do laboratório chinês Sinovac.

Ainda não foi informando o horário em que esses lotes chegarão ao Aeroporto de Vitória, mas assim que desembarcarem no Estado serão levados para a rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde, de onde as vacinas serão distribuídas para os municípios capixabas.