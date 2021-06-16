O Espírito Santo deve receber nesta quinta-feira (17) mais vacinas contra Covid-19. O Ministério da Saúde enviará 31.200 doses da Coronavac e 47.970 doses da Pfizer, segundo informou o governador Renato Casagrande pelas redes sociais.
Atualmente, cerca de 50 mil capixabas aguardam a segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, do Brasil, com insumos do laboratório chinês Sinovac.
Casagrande - ES recebe lotes de Coronavac e Pfizer nesta quinta-feira (17)
Ainda não foi informando o horário em que esses lotes chegarão ao Aeroporto de Vitória, mas assim que desembarcarem no Estado serão levados para a rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde, de onde as vacinas serão distribuídas para os municípios capixabas.