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Casagrande: ES recebe lotes de Coronavac e Pfizer nesta quinta-feira (17)

Segundo anúncio do governador nas redes sociais, serão 31.200 doses da vacina Coronavac e 47.970 da Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

16 jun 2021 às 18:58

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:58

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo deve receber nesta quinta-feira (17) mais vacinas contra Covid-19. O Ministério da Saúde enviará 31.200 doses da  Coronavac e 47.970 doses da Pfizer, segundo informou o governador Renato Casagrande pelas redes sociais. 
Atualmente, cerca de 50 mil capixabas aguardam a segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, do Brasil, com insumos do laboratório chinês Sinovac. 
Casagrande - ES recebe lotes de Coronavac e Pfizer nesta quinta-feira (17)
Ainda não foi informando o horário em que esses lotes chegarão ao Aeroporto de Vitória, mas assim que desembarcarem no Estado serão levados para a rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde, de onde as vacinas serão distribuídas para os municípios capixabas. 

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