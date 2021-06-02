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Imunização

SP receberá mais insumos para produção da CoronaVac em 28 de junho

O governo do estado de São Paulo informou hoje que o Instituto Butatan receberá, até 28 de junho, ingredientes farmacêuticos para a produção de 10 milhões de doses da vacina
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 jun 2021 às 14:35

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:35

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
A CoronaVac é uma vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Mais insumos para a produção da CoronaVac devem chegar ao Brasil no dia 28 de junho. A informação foi divulgada nesta quarta-feira(2) pelo governo de São Paulo.
A CoronaVac é uma vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A Sinovac envia ao Butantan a matéria-prima (insumos) para que os processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade sejam feitos no Brasil. Todo esse processo dura entre 15 e 20 dias. Só então as doses são disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) para distribuição para a população.
Segundo comunicado, a previsão é de que São Paulo receba um lote com seis mil litros de insumos farmacêutico ativo (IFA) - quantidade suficiente para a fabricação de 10 milhões de doses da vacina.
A última entrega de IFA proveniente da China para a produção da CoronaVac chegou ao Brasil no dia 25 de maio. O Instituto Butantan recebeu três mil litros de insumos - suficientes para a fabricação de 5 milhões de doses do imunizante. As doses estão em produção.
Até agora, o Butantan já entregou 47,2 milhões de doses ao PNI, cumprindo o primeiro contrato estabelecido com o Ministério da Saúde para entrega de 46 milhões de doses. Agora, o instituto trabalha para entregar outras 54 milhões de doses referentes a um segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, totalizando 100 milhões de doses.

CARTA À UNIÃO EUROPEIA 

Após a aprovação da CoronaVac pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial, o governo de São Paulo enviou uma carta aos membros da Comunidade Europeia para que o imunizante seja aprovado pelos países europeus.
O governo do estado informou que o documento foi encaminhado hoje (2) pela manhã, e solicita aos presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu que incluam a vacina do Butantan na lista de imunizantes aceitos para circulação de viajantes. “A medida é importante para normalização do fluxo de pessoas e de negócios entre o Brasil, especialmente São Paulo, com os países da Comunidade Europeia”, disse João Doria.

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