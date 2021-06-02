Covid-19: ES recebe 123 mil doses da vacina Astrazeneca

O Espírito Santo recebeu 123 mil doses da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz). Crédito: Ascom/Sesa

123 mil doses da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz). As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento e serão distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Sul e Central, ao longo da tarde. Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (02), uma nova remessa do Ministério da Saúde comAs doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento e serão distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Sul e Central, ao longo da tarde.

O Ministério da Saúde não informou dados por escalonamento de idades. Entretanto, o Estado trabalha com a estimativa de que, para a faixa de 55 a 59 anos, possa ser de, aproximadamente, 300 mil pessoas, com envio proporcional de 80% das doses para cada município, seguindo a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Os dados estão sendo refinados uma vez que há, dentro desta faixa etária, população que já recebeu doses contra a Covid-19 por pertencer a demais grupos prioritários anteriormente iniciados.

O Estado receberá também, na tarde desta quinta-feira (03), uma nova remessa com 12.870 doses da Pfizer/BioNTech. A distribuição aos 78 municípios capixabas acontecerá na próxima segunda-feira (07), destinada à continuidade da vacinação de gestantes e puérperas, portuários e aeroportuários.

DISTRIBUIÇÃO

O Estado fará o envio de doses para iniciar a primeira dose da vacinação de pessoas com 55 a 59 anos do público geral e dar continuidade aos trabalhadores da educação; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; de pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; funcionários do sistema prisional; trabalhadores portuários e aeroportuários, e gestantes e puérperas.

Além disso, fará o envio de doses da Fiocruz para complementação dos trabalhadores da saúde e de idosos de 60 a 64 anos.

CORONAVAC

Entretanto, apesar das 99.600 mil doses da Coronavac recebidas no dia 18 de maio — última remessa que o Ministério da Saúde encaminhou —, a estimativa é de que cerca de 51 mil capixabas aguardam para receber a segunda dose, segundo informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento na tarde dessa terça-feira (01).