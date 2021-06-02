Covid-19: ES recebe 123 mil doses da vacina Astrazeneca

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (02), uma nova remessa do Ministério da Saúde com 123 mil doses da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz). As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento e serão distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Sul e Central, ao longo da tarde.
Como definido em pactuação tripartite, na última sexta-feira (28), entre União, estados e municípios, com a chegada desta nova remessa, o Espírito Santo dará início à distribuição de doses para iniciar a vacinação da população geral de 55 a 59 anos. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, são 1.426.805 capixabas que serão contemplados no grupo de 18 a 59 anos da população geral.
O Ministério da Saúde não informou dados por escalonamento de idades. Entretanto, o Estado trabalha com a estimativa de que, para a faixa de 55 a 59 anos, possa ser de, aproximadamente, 300 mil pessoas, com envio proporcional de 80% das doses para cada município, seguindo a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Os dados estão sendo refinados uma vez que há, dentro desta faixa etária, população que já recebeu doses contra a Covid-19 por pertencer a demais grupos prioritários anteriormente iniciados.
O Estado receberá também, na tarde desta quinta-feira (03), uma nova remessa com 12.870 doses da Pfizer/BioNTech. A distribuição aos 78 municípios capixabas acontecerá na próxima segunda-feira (07), destinada à continuidade da vacinação de gestantes e puérperas, portuários e aeroportuários.
DISTRIBUIÇÃO
O Estado fará o envio de doses para iniciar a primeira dose da vacinação de pessoas com 55 a 59 anos do público geral e dar continuidade aos trabalhadores da educação; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; de pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; funcionários do sistema prisional; trabalhadores portuários e aeroportuários, e gestantes e puérperas.
Além disso, fará o envio de doses da Fiocruz para complementação dos trabalhadores da saúde e de idosos de 60 a 64 anos.
CORONAVAC
Com o recebimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo Instituto Butantan, produtor da vacina Coronavac no Brasil, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde em relação ao retorno da distribuição das doses para complementação dos esquemas vacinais ainda em aberto.
Entretanto, apesar das 99.600 mil doses da Coronavac recebidas no dia 18 de maio — última remessa que o Ministério da Saúde encaminhou —, a estimativa é de que cerca de 51 mil capixabas aguardam para receber a segunda dose, segundo informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento na tarde dessa terça-feira (01).
“Temos a expectativa de que, ao longo da próxima semana, deveremos começar a receber algumas doses da Coronavac, dentro da compra realizada pelo Ministério da Saúde. E que, até o dia 15 deste mês, devemos encerrar esse capítulo, que, com a chegada das novas doses, consigamos completar o esquema de vacinação da população pendente da segunda dose”, informou o secretário.