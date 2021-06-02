Covid-19: fila e emoção na vacinação do público de 55 a 59 anos em Vitória

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Longas filas e muita ansiedade marcaram o início da imunização contra a Covid-19 das pessoas com idades entre 55 a 59 anos, e que não possuem nenhuma comorbidade em Vitória. O agendamento para as 3.100 vagas para a vacinação, oferecido pela Prefeitura da Capital, nesta terça-feira (01), terminou em poucos minutos.

Na manhã desta quarta-feira, antes mesmo da abertura dos postos de vacinação, as filas dos que fizeram o agendamento já começaram a ser organizadas. Em Jardim da Penha, no estacionamento de uma igreja, muitos aguardavam o momento da imunização ser iniciada.

Bianca Cristina Favoretti foi uma das que recebeu a dose contra o novo coronavírus. “Estava muito ansiosa, mas foi fácil fazer o agendamento. Estou aliviada e emocionada”, contou, destacando que não teve perdas em sua família, mas que a Covid-19 matou muitos de seus amigos.

Outra que não escondia a alegria era Creusla Gouveia de Assis. Com o cartão de vacinada em mãos, ela contou que estava feliz e emocionada. “Agora chegou minha hora e tomei a minha vacina. Se Deus quiser, vou conseguir também a segunda dose. Vou poder trabalhar, pegar ônibus cheio sem preocupação. Me sinto em paz”, desabafou, lembrando que vários de seus amigos perderam a luta contra a doença.

Logo cedo, um dos que estiveram no posto para garantir a imunização foi o ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que comemorou ao receber a dose da vacina.

Ex-prefeito de vitória, Luciano Rezende, sendo vacinado contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em Vitória, a imunização da faixa etária de 55 a 59 anos ocorreu na Igreja Batista de Jardim da Penha, nas unidades de saúde dos bairros Ilha de Santa Maria, Centro (US Vitória), Conquista e Santo Antônio, e na quadra da Associação de Moradores de Bairro República.

VACINAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA

No Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , foi pactuado, por meio da Resolução Nº 086/2021 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o escalonamento se dá para melhor organização e devido à escassez de doses.

Assim, a imunização será iniciada dos 55 aos 59 anos, seguindo 50 a 54 anos; 45 a 49 anos; 40 a 44 anos; 35 a 39 anos; 30 a 34 anos; 25 a 29 anos; 18 a 24 anos.

Além disso, é definido também por meio da Resolução nº 086/2021 que, do quantitativo de novas doses que chegar ao Estado, 80% serão encaminhados à população em geral, por faixa etárias, e 20% mais a reserva técnica serão encaminhados aos demais grupos prioritários já definidos anteriormente.