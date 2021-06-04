Espírito Santo é referência no combate à Covid-19

A competência das autoridades da saúde capixaba na condução do combate à pandemia tem possibilitado que a ocupação de leitos de UTI seja mantida abaixo de 80% Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

Entre as ações realizadas está o acompanhamento por município dos principais indicadores da contaminação, como os casos ativos nos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média de mortes dos últimos 14 dias, dados que alimentam a Matriz de Risco e Convivência. Esses números, juntamente com a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, orientam as decisões do governo na classificação dos municípios por nível de risco (extremo, alto, moderado e baixo).

A competência das autoridades da saúde capixaba na condução do combate à pandemia tem possibilitado que a ocupação de leitos de UTI seja mantida abaixo de 80%. Mas para que a pandemia possa estar sob controle é preciso avançar na vacinação que ainda segue com extrema lentidão por falta de doses disponíveis. Até segunda-feira (31) menos de 11% da população capixaba havia recebido a segunda dose do imunizante.

Não é por outro motivo que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, segue recomendando a manutenção da “disciplina no uso de máscara” e de se “evitar aglomerações”. Até porque “na ausência de imunidade coletiva” (que será alcançada com pelo menos 70% da população imunizada) persiste o risco de uma “nova fase de aceleração da doença”.