Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Risco alto - comércio, restaurantes e aulas voltam a ter restrições em Vitória

A partir de segunda-feira (31), o comércio de rua e em shoppings terá novamente restrições de horário e ficarão impedidos de abrir aos domingos. As regras para restaurantes também ficam mais rígidas. Já os bares não poderão abrir as portas.

Em relação às aulas presenciais, no risco alto, elas só são permitidas na educação infantil e no ensino fundamental nível I (1º a 5º ano) respeitando o limite de 50% de ocupação das salas.

As demais séries, ensino superior e cursos técnicos terão que fazer apenas o atendimento individual entre professor e aluno ou ensino remoto.

56º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E ESCOLAS NA PRÓXIMA SEMANA NO ES

RISCO ALTO - 27 cidades

Água Doce do Norte, Alegre, Anchieta, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Pedro Canário, Pinheiros, São José do Calçado, Serra, Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

Educação

Aulas da educação infantil e ensino fundamental I (1º a 5º ano) podem ser presenciais, mas respeitando o limite de 50% de ocupação das salas.

Para as demais séries, ensino superior e cursos técnicos segue permitido apenas o atendimento individual, entre professor e aluno, além do ensino remoto.

Comércio

Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.



Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.

As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.



Bares e restaurantes

As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.



É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.



Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.



Bares não abrem.



Boates não têm autorização para funcionar.

RISCO MODERADO - 42 cidades

Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta e Vila Valério.

Educação

Aulas presenciais estão autorizadas para toda a educação: infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Deve ser respeitada a ocupação de até 50% da capacidade máxima das salas.

Comércio

Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário, seja comércio de rua ou em shopping.

Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja

Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².



Bares e restaurantes

Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.



Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.



Afastamento mínimo de dois metros entre as mesas.



Boates não têm autorização de funcionar.



RICOS BAIXO - 9 cidades

Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Mucurici, Muqui, Santa Teresa, Viana e Vila Pavão