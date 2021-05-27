Vila Velha cria opção para inserir nome em lista da 2ª dose da Coronavac

Vacina contra a Covid Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

De acordo com técnicos da prefeitura, a operação é simples. Ao consultar a lista e verificar que o seu nome não foi divulgado, a pessoa terá a opção de realizar o cadastro para verificação de dados.

Desta forma, profissionais da Secretaria de Saúde irão verificar os dados preenchidos: nome completo, CPF, data da 1º dose, local de moradia, local da 1ª dose e número do lote da vacina (opcional).

Importante ressaltar que os dados deverão ser preenchidos corretamente e salvos, para conclusão do cadastro.

CONTEMPLADOS

Neste momento, estão sendo contemplados moradores de Vila Velha que receberam a primeira dose da vacina entre os dias 1º e 9 de abril. À medida que o município receber novas doses da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Vila Velha vai imunizar mais cidadãos.