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Vila Velha cria opção para inserir nome em lista da 2ª dose da Coronavac

Segundo a prefeitura, a ação é simples. Neste momento, estão sendo contemplados moradores da cidade que receberam a primeira dose da vacina entre os dias 1° e 9 de abril

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:19

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:19

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Vacina contra a Covid Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Prefeitura de Vila Velha,  por meio da Secretaria de Tecnologia e Inovação e da Secretária Municipal de Saúde, criou uma ferramenta para ajudar quem tomou a 1ª dose da vacina Coronavac e cujo nome não consta na lista da 2ª dose.
De acordo com técnicos da prefeitura, a operação é simples. Ao consultar a lista e verificar que o seu nome não foi divulgado, a pessoa terá a opção de realizar o cadastro para verificação de dados.
Desta forma, profissionais da Secretaria de Saúde irão verificar os dados preenchidos: nome completo, CPF, data da 1º dose, local de moradia, local da 1ª dose e número do lote da vacina (opcional).
Importante ressaltar que os dados deverão ser preenchidos corretamente e salvos, para conclusão do cadastro.

CONTEMPLADOS

Neste momento, estão sendo contemplados moradores de Vila Velha que receberam a primeira dose da vacina entre os dias 1º e 9 de abril. À medida que o município receber novas doses da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Vila Velha vai imunizar mais cidadãos.
Não haverá ligações, as pessoas mencionadas deverão comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciado, portando documento com foto e comprovante da primeira dose.
Clique aqui e verifique seu nome.

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