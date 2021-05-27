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Vila Velha vai vacinar mais 4 mil pessoas com segunda dose da Coronavac

As vacinas serão destinadas às pessoas que tomaram a primeira dose entre os dias 20 de março a 9 de abril e ainda não receberam a segunda dose do imunizante

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 07:06

Publicado em 

27 mai 2021 às 07:06
Vacinação em Vila Velha
Vacinação em Vila Velha Crédito: Assessoria/Prefeitura de Vila Velha
Uma boa notícia para quem aguarda a segunda dose da Coronavac em Vila Velha. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o levantamento de mais quatro mil nomes de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 20 de março a 9 de abril e ainda não receberam a segunda dose do imunizante.
Os contemplados são aqueles que residem em Vila Velha e receberam a primeira dose da vacina dentro da data informada. Para conferir o nome, hora e local de vacinação, basta clicar aqui. As vacinas começaram a ser aplicadas nesta quarta-feira (26) e a imunização continua até sábado (29).
De acordo com informações da prefeitura, o novo levantamento foi realizado com base nas informações obtidas através dos e-mails recebidos no: [email protected] e também nas demandas registradas pela Ouvidoria (162).

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