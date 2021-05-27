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Local impróprio

Após protesto de tatuador, prefeitura remove faixa 3D em rua de Vila Velha

A pintura da faixa de pedestres ultrarrealista foi feita na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jockey de Itaparica. A remoção do desenho foi feita nesta quarta-feira (26)

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 10:26

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 mai 2021 às 10:26
Funcionários removem faixa de pedestres pintada por morador Crédito: Divulgação/PMVV
Prefeitura de Vila Velha removeu a faixa de pedestres ultrarrealista - com efeito 3D - pintada por um morador da rua Rua Rio de Janeiro, no bairro Jockey de Itaparica. A cobertura do desenho foi feita na noite desta quarta-feira (26).
Por nota, a prefeitura informou que a engenharia de trânsito de Vila Velha fez uma visita técnica ao local na noite de terça-feira (25), e a empresa responsável fez a retirada na noite desta quarta. Segundo a área técnica, o local é impróprio para instalação de qualquer tipo de faixa de pedestres.
Sobre as demandas da comunidade, a prefeitura disse que está ajustando uma reunião com as lideranças da região para os próximos dias, com o objetivo de ouvir as solicitações dos moradores. A nota destacou, ainda, que todo pedido de implantação de lombada ou qualquer sinalização pode ser feito pelo morador via Ouvidoria, pelo APP Ouve Vila Velha ou pelo telefone 162.
O autor da obra de arte é o tatuador Edinho Santana, de 49 anos, que mora no bairro há cinco. Ele contou que "tatuou" o asfalto para chamar a atenção dos motoristas, já que a rua dele não tem quebra-molas. Ele contou que o pedido já havia sido feito à prefeitura.
Vila Velha
O tatuador Edinho Santana pintou uma faixa de trânsito ultrarrealista na rua onde mora, em Vila Velha Crédito: Edinho Santana/Arquivo pessoal
Sobre a remoção da pintura na rua, Edinho disse que não foi procurado pela prefeitura ou informado que a faixa seria retirada. Ele observou a ação dos funcionários na noite dessa quarta-feira e revelou que vai continuar a protestar com o seu trabalho. 
"Tem gente que protesta fechando avenida, queimando ônibus, mas eu sou artista, vou protestar do jeito que sei fazer: com educação e arte. A prefeitura podia pelo menos conversar com a gente. Isso não foi feito nem antes e nem depois da remoção da faixa"
Edinho Santana - Tatuador
Além da instalação de redutor de velocidade na via onde mora, Edinho defende a reforma ou a construção de uma nova praça no bairro. Segundo ele, o novo espaço público vai servir como ponto de encontro e área de lazer entre os moradores. 

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