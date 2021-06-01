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Mil vagas

Agendamento para vacina de Covid-19 em Vila Velha esgota em 42 segundos

Segundo a prefeitura, reserva de mil doses para pessoas de 55 a 59 anos foi aberta às 17h, mas as vagas foram preenchidas rapidamente; mais oito mil vagas serão abertas nesta quarta (2)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:27

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:27

Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 se esgotaram em 42 segundos em Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
A Prefeitura de Vila Velha deu início nesta terça-feira (1) ao agendamento de pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidades para vacinação contra a contra a Covid-19. Muitos moradores do município, porém, não conseguiram garantir a imunização: segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta, as vagas teriam se esgotado em menos de um minuto.
O órgão havia informado que as mil vagas para agendamento da vacinação seriam disponibilizadas no site da Prefeitura de Vila Velha às 17h desta terça-feira. Internautas relataram, porém, que não conseguiram acessar a página de agendamento e que, quando tiveram acesso, as doses já havia sido todas reservadas.

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Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que o agendamento foi aberto normalmente às 17h, mas que, devido ao grande fluxo de acessos ao site, as vagas foram rapidamente preenchidas. Segundo o órgão, os agendamentos foram concluídos em 42 segundos, com uma média de 19 mil acessos simultâneos ao site.
A prefeitura ainda destacou que, nesta quarta-feira (2), outras oito mil vagas para vacinação desta faixa etária contra o coronavírus serão disponibilizadas à população.

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