Agendamento para vacina de Covid-19 em Vila Velha esgota em 42 segundos

A Prefeitura de Vila Velha deu início nesta terça-feira (1) ao agendamento de pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidades para vacinação contra a contra a Covid-19. Muitos moradores do município, porém, não conseguiram garantir a imunização: segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta, as vagas teriam se esgotado em menos de um minuto.
O órgão havia informado que as mil vagas para agendamento da vacinação seriam disponibilizadas no site da Prefeitura de Vila Velha às 17h desta terça-feira. Internautas relataram, porém, que não conseguiram acessar a página de agendamento e que, quando tiveram acesso, as doses já havia sido todas reservadas.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que o agendamento foi aberto normalmente às 17h, mas que, devido ao grande fluxo de acessos ao site, as vagas foram rapidamente preenchidas. Segundo o órgão, os agendamentos foram concluídos em 42 segundos, com uma média de 19 mil acessos simultâneos ao site.
A prefeitura ainda destacou que, nesta quarta-feira (2), outras oito mil vagas para vacinação desta faixa etária contra o coronavírus serão disponibilizadas à população.