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Nas próximas 48h

ES vai receber 12.870 doses da Pfizer e 123 mil doses da Astrazeneca

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante pronunciamento para atualização do combate à pandemia no Estado nesta terça-feira (1)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

01 jun 2021 às 16:41

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:41

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
O Estado vai receber 12.870 doses da vacina Pfizer e 123 mil doses da Astrazeneca esta semana Crédito: Pfizer Brasil
Espírito Santo vai receber novas doses das vacinas Astrazeneca e Pfizer nas próximas 48 horas. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante pronunciamento para atualização do combate à pandemia no Estado nesta terça-feira (1). Também participou o subsecretário em Vigilância e Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Nésio aproveitou para reforçar que o governo do Estado convida os municípios para que realizem um mutirão de vacinação no feriadão de Corpus Christi. "Pedimos que quinta, sexta e sábado os municípios abram suas agendas de vacinação para implementar essa diretriz. Vacina boa é aquela que está no braço. Vacinas recebidas devem ser aplicadas no menor intervalo de tempo possível", complementou.
ES vai receber 12.870 doses da Pfizer e 123 mil doses da Astrazeneca
Em relação às doses da vacina Pfizer, o subsecretário Luiz Carlos Reblin reforçou que a utilização das doses nas geladeiras científicas foi ampliada para até mais de um mês, de acordo com a Anvisa. "Já estávamos preparados e agora passamos a fazer a distribuição quando a vacina chegar para nós, na quantidade de maneira per capita", disse.

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O secretário Nésio reforçou que, ao longo do mês de julho, o Brasil deve receber 12 milhões da vacina da Pfizer. Deste montante, 2% deve ser direcionado para o Estado capixaba. "Junto com os 21 milhões de doses da Fiocruz prevista para o país, conseguiremos avançar rapidamente na vacinação tanto dos grupos prioritários, como também na vacinação por idade".
"Para além das doses que municípios estão aproveitando para vacinar por idades, com esta nova pauta teremos praticamente 100% dos municípios vacinando a população de 55 a 59 anos sem comorbidades. É um passo importante, novo momento no programa de imunização"
Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde

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