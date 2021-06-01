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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.838 mortes e passa de 484 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.935 novos casos e 40 mortes nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:39

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:39

Coronavírus
Até o momento, 998.676 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado Crédito: Freepik
Mais 40 mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (1º). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chega a 10.838 no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.935 novos casos, chegando a 484.072 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.072. Vila Velha aparece em segundo, com 59.771 confirmações da doença, seguido por Vitória (52.166) e Cariacica (37.410).

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No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.093 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.289), em Vila Velha.
Até esta terça-feira (1º), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 455.333, sendo 2.256 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 998.676 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado.

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