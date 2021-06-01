Coronavírus: ES registra 10.838 mortes e passa de 484 mil casos

Até o momento, 998.676 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.935 novos casos, chegando a 484.072 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Até esta terça-feira (1º), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 455.333, sendo 2.256 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.