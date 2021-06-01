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Covid-19

Vitória amplia vacinação para pessoas com 55 a 59 anos sem comorbidades

O agendamento on-line será aberto às 17 horas, por meio do site da PMV. Grávidas e puérperas também vão poder ser vacinadas

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:24

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:24

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Data: 19/01/2021 - ES - Vitória -Vacina contra Covid-19  Crédito: Fernando Madeira
prefeitura de Vitória vai abrir, a partir desta terça-feira (1º), agendamento para receberem a primeira dose da vacina pessoas sem comorbidades com idade entre 55 e 59 anos, além de gestantes e puérperas.
O agendamento on-line será aberto às 17 horas. Serão disponibilizadas 3.100 vagas, por meio do site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação das gestantes e puérperas será realizada nesta quarta-feira (2), na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Já as pessoas com idade entre 55 e 59 serão divididas em dois dias de vacinação:
  • na quarta-feira (2), na Igreja Batista de Jardim da Penha
  • na quinta-feira (3), nas unidades de saúde dos bairros Ilha de Santa Maria, Centro (US Vitória), Conquista e Santo Antônio e na quadra da Associação de Moradores de Bairro República.
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional do SUS.

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