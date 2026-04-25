Homem é detido pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira

Após semanas perseguindo a ex-mulher, um homem de 23 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória, em Bento Ferreira, na noite da última quinta-feira (23). A vítima, assustada com a situação recorrente, pediu ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro.





Naquele dia, segundo relato aos agentes, a perseguição teria começado no bairro Santo Antônio e se estendido até Bento Ferreira, onde a mulher havia ido buscar o filho após atendimento de rotina na Apae.





Quando ela já estava com a criança, e percebendo a presença do ex, a mulher sinalizou para a equipe da guarda. “Tanto ela quanto a criança choravam muito. A vítima nos contou que o ex-marido a perseguia há algumas semanas e que não estava mais suportando viver aquela situação. No relato, ela descreveu que no trabalho, no ônibus e aonde quer que fosse o ex-marido passou a andar atrás dela, como naquele momento”, descreveu o guarda municipal Moreira.





Conforme informações divulgadas pela guarda municipal, ao tomar conhecimento das ameaças e da violência psicológica, os agentes rapidamente abordaram o ex-marido, que vinha logo atrás da vítima.





“O indivíduo foi cooperativo com a equipe. Logo começou a tentar justificar a atitude, dizendo que a amava muito e que deixaria de fazer isso. Entendendo que se tratava de uma violência contra mulher, demos voz de prisão e chamamos outra equipe com uma guarda feminina para acompanhar a vítima enquanto fazíamos a condução do indivíduo, sempre atentos em não revitimizar a mulher, que estava visivelmente atordoada”, detalhou Moreira.





O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informa que o suspeito, de 23 anos, levado à Delegacia Regional de Vitória, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.





A Guarda de Vitória reforça que situações de perseguição, ameaça ou qualquer tipo de violência devem ser comunicadas imediatamente às forças de segurança, para garantir a proteção das vítimas e a adoção das medidas legais necessárias. Essa comunicação pode ser feita diretamente aos integrantes das forças de segurança, pelo telefone 190 ou 180, e ainda denunciado presencialmente na delegacia.





