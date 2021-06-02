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Covid-19: Vila Velha abre mais de 22 mil vagas para vacinação

Além do agendamento para receber a Astrazeneca, serão oferecidas 2 mil vagas para a segunda dose da Coronavac

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 09:41

Publicado em 

02 jun 2021 às 09:41
Vacinação em Vila Velha
Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV
 A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar 22.600 vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (2), a partir das  17h. O imunizante será da Astrazeneca.
Os contemplados para primeira dose serão trabalhadores da educação, pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidade, pessoas com comorbidades de 18 a 58 anos e rodoviários. Já para segunda dose, as vagas serão para profissionais da saúde e pessoas acima de 70 anos.
Cada público terá abertura em um horário específico. Confira quais são:
  • 17h30 - Rodoviários de 18 a 58 anos com comorbidades
  • 18h - Segunda dose da Astrazeneca para quem tem mais de 70 anos e profissionais de saúde
  • 18h30 - Trabalhadores da Educação
  • 19h - Pessoas com 55 a 59 anos sem comorbidades  

CORONAVAC

Com exclusividade para moradores de Vila Velha que tomaram a primeira dose da vacina até o dia 10 de abril, também vai estar disponível no agendamento 2.000 doses da vacina.
As vacinas serão administradas na próxima quinta e sexta-feira (3 e 4), de 9h às 16h. Para receber o imunizante, será necessário comparecer ao local da imunização portando documento com foto, comprovante de residência e comprovante da primeira dose.
Em Vila Velha, cerca de 11 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac. À medida em que o município receber novas doses da vacina, mais vagas serão disponibilizadas.
O agendamento das vacinas deverá ser feito atráves do site da prefeitura, no link https://vacina.vilavelha.es.gov.br

Atualização

02/06/2021 - 1:53
Após a publicação da reportagem, com informações que constam no site do município, a prefeitura de Vila Velha divulgou mais detalhes sobre os horários de vacinação para cada grupo no instagram da instituição. O texto foi atualizado.  

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