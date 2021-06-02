Vila Velha restringe 2ª dose de Coronavac para moradores da cidade

Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan Crédito: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo

Coronavac contra a Covid-19 nesta quarta (2), às 17h. Para a surpresa de muitos, uma das novas exigências é de que um comprovante de residência seja apresentado no momento da vacina pelos munícipes. Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) divulgou nesta terça-feira (1º) a abertura de novas vagas de agendamento para a segunda dose da vacinanesta quarta (2), às 17h. Para a surpresa de muitos, uma das novas exigências é de que um comprovante de residência seja apresentado no momento da vacina pelos munícipes.

A Gazeta recebeu questionamentos em relação à novidade, já que nos primeiros meses de vacinação, o comprovante de residência não era exigido no momento da imunização. Sendo assim, moradores de municípios vizinhos puderam tomar a primeira dose da vacina no município de A reportagem derecebeu questionamentos em relação à novidade, já que nos primeiros meses de vacinação, o comprovante de residência não era exigido no momento da imunização. Sendo assim, moradores de municípios vizinhos puderam tomar a primeira dose da vacina no município de Vila Velha sem problemas.

Questionada sobre o que vai acontecer com estas pessoas que tomaram a primeira dose, mas não moram no município, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade explicou que os comprovantes de residência agora exigidos são exclusivamente para vacinação com o imunizante Coronavac.

Vila Velha vai exigir comprovante de residência para 2ª dose da Coronavac Crédito: Reprodução | Instagram

"Neste momento, devido à escassez da vacina em todo o Brasil, cada município está priorizando seus munícipes. Solicitamos comprovante de residência e comprovante da primeira dose", reiterou em nota. A secretaria afirmou que a nova orientação é para que cada morador procure seu município de origem para realizar o agendamento.

A Gazeta também acionou a A reportagem detambém acionou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) , que informou que a parte operacional das ações de vacinação é realizada e definida pelos próprios municípios.

Em nota, a Sesa frisou que o Espírito Santo trabalha em parceria na coordenação das estratégias, com orientações e recomendações — e, em caso de ações dentro dos serviços de vacinação, que sejam realizadas estratégias para evitar aglomerações como agendamento on-line ou telefônico, além de outras estratégias previstas no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação da Covid-19.