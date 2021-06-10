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Covid-19

Governo do ES notifica cidade por estocar Coronavac em cenário de escassez

Caso foi descoberto após uma visita de técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde no município. Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (09) com o MPES

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 21:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jun 2021 às 21:36
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Sesa pediu aos municípios agilidade na aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Um município da Região Sul do Espírito Santo foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) depois de ter estocado vacinas contra a Covid-19 em câmaras frias. O caso foi descoberto após uma visita de técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde na cidade. O nome do município não foi informado pela Sesa e o motivo não foi esclarecido.
A irregularidade teria acontecido no final do mês de maio, quando havia um cenário de escassez de vacinas, que levou ao atraso na aplicação da segunda dose da Coronavac no Estado.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesa informou, por meio de nota, que enviou ao Ministério Público do Espírito Santo um relatório com as não-conformidades identificadas pelos técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde, em visita realizada na Rede de Frio de um município da região.
A secretaria disse ainda que reforça a importância de os municípios manterem a agilidade na aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas para a imunização da população.
As não-conformidades mencionadas na nota não foram esclarecidas pela Sesa. Por conta do problema, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (09) com o MPES e todos os municípios do Sul.
O Ministério Público também foi acionado pela reportagem, mas não retornou até o fechamento da matéria. Se mais informações forem enviadas, esta matéria será atualizada.

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