Governo do ES notifica cidade por estocar Coronavac em cenário de escassez

Sesa pediu aos municípios agilidade na aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Covid-19 em câmaras frias. O caso foi descoberto após uma visita de técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde na cidade. O nome do município não foi informado pela Sesa e o motivo não foi esclarecido. Um município da Região Sul do Espírito Santo foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) depois de ter estocado vacinas contra aem câmaras frias. O caso foi descoberto após uma visita de técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde na cidade. O nome do município não foi informado pela Sesa e o motivo não foi esclarecido.

A Gazeta, a Sesa informou, por meio de nota, que enviou ao Procurada pela reportagem de, a Sesa informou, por meio de nota, que enviou ao Ministério Público do Espírito Santo um relatório com as não-conformidades identificadas pelos técnicos da Superintendência Regional Sul de Saúde, em visita realizada na Rede de Frio de um município da região.

A secretaria disse ainda que reforça a importância de os municípios manterem a agilidade na aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas para a imunização da população.

As não-conformidades mencionadas na nota não foram esclarecidas pela Sesa. Por conta do problema, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (09) com o MPES e todos os municípios do Sul.