Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Covid-19: mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca chegam ao ES

Remessa com 75.250 unidades da vacina chegará ao Estado na noite desta quarta-feira (9); doses serão utilizadas para imunização de grupos prioritários e por faixa etária
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2021 às 19:01

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 19:01

Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo vai receber 75.250 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela Fiocruz/AstraZeneca contra a Covid-19, na noite desta quarta-feira (9). As doses serão utilizadas para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários definidos pelo governo do Estado e por faixa etária.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul de acordo com a pasta, será feita na quinta-feira (10).
Covid-19 - mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca chegam ao ES
Em vídeo publicado nas redes sociais da Sesa nesta quarta-feria (9), o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, já havia adiantado o recebimento da remessa. No vídeo, Reblin explica que as doses serão divididas para contemplar tanto os grupos prioritários quanto a vacinação por faixa etária.
"Também recebemos vacinas, nesta quarta-feira, da Fiocruz/AstraZeneca, destinadas ao grupo em andamento, ou seja, 80% dessas doses são destinadas à fila por faixa etária e 20% para os grupos prioritários que estão em andamento", disse.
Reblin também relembrou os mais de 16 mil capixabas que ainda não retornaram para receber a segunda dose do imunizante da AstraZeneca e pediu que aqueles que ainda não completaram a imunização realizem o agendamento nas unidades de saúde dos municípios.

SEGUNDA REMESSA DA SEMANA

O Estado já havia recebido uma remessa com 50.310 imunizantes da Pfizer nesta terça-feira (8). As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e foram distribuída a todos os municípios do Estado, proporcionalmente à população alvo da imunização de cada cidade, nesta quarta (9).
As doses servirão para avançar o plano de vacinação do Estado, nos grupos prioritários e por faixa etária, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria da Saúde (Sesa) e as orientações repassadas aos municípios. Todas servirão para a primeira aplicação, considerando que o início de uso do imunizante da Pfizer no país é recente e a recomendação de intervalo entre as doses é de 12 semanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados