A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

75.250 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela Fiocruz/AstraZeneca contra a O Espírito Santo vai receber, desenvolvida pela Fiocruz/AstraZeneca contra a Covid-19 , na noite desta quarta-feira (9). As doses serão utilizadas para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários definidos pelo governo do Estado e por faixa etária.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul de acordo com a pasta, será feita na quinta-feira (10).

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca chegam ao ES

Em vídeo publicado nas redes sociais da Sesa nesta quarta-feria (9), o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, já havia adiantado o recebimento da remessa. No vídeo, Reblin explica que as doses serão divididas para contemplar tanto os grupos prioritários quanto a vacinação por faixa etária.

"Também recebemos vacinas, nesta quarta-feira, da Fiocruz/AstraZeneca, destinadas ao grupo em andamento, ou seja, 80% dessas doses são destinadas à fila por faixa etária e 20% para os grupos prioritários que estão em andamento", disse.

SEGUNDA REMESSA DA SEMANA

O Estado já havia recebido uma remessa com 50.310 imunizantes da Pfizer nesta terça-feira (8). As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e foram distribuída a todos os municípios do Estado, proporcionalmente à população alvo da imunização de cada cidade, nesta quarta (9).