O Espírito Santo vai receber 75.250 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela Fiocruz/AstraZeneca contra a Covid-19, na noite desta quarta-feira (9). As doses serão utilizadas para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários definidos pelo governo do Estado e por faixa etária.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul de acordo com a pasta, será feita na quinta-feira (10).
Covid-19 - mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca chegam ao ES
Em vídeo publicado nas redes sociais da Sesa nesta quarta-feria (9), o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, já havia adiantado o recebimento da remessa. No vídeo, Reblin explica que as doses serão divididas para contemplar tanto os grupos prioritários quanto a vacinação por faixa etária.
"Também recebemos vacinas, nesta quarta-feira, da Fiocruz/AstraZeneca, destinadas ao grupo em andamento, ou seja, 80% dessas doses são destinadas à fila por faixa etária e 20% para os grupos prioritários que estão em andamento", disse.
Reblin também relembrou os mais de 16 mil capixabas que ainda não retornaram para receber a segunda dose do imunizante da AstraZeneca e pediu que aqueles que ainda não completaram a imunização realizem o agendamento nas unidades de saúde dos municípios.
SEGUNDA REMESSA DA SEMANA
O Estado já havia recebido uma remessa com 50.310 imunizantes da Pfizer nesta terça-feira (8). As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e foram distribuída a todos os municípios do Estado, proporcionalmente à população alvo da imunização de cada cidade, nesta quarta (9).
As doses servirão para avançar o plano de vacinação do Estado, nos grupos prioritários e por faixa etária, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria da Saúde (Sesa) e as orientações repassadas aos municípios. Todas servirão para a primeira aplicação, considerando que o início de uso do imunizante da Pfizer no país é recente e a recomendação de intervalo entre as doses é de 12 semanas.