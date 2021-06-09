Mais de 50 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao ES

Pelo painel de imunização da Sesa, até esta terça, 1.114.576 pessoas receberam a primeira dose no Espírito Santo, das quais 446.144 também já foram contempladas com a segunda aplicação da vacina. A meta da secretaria é até o final do próximo mês alcançar toda a população, a partir de 18 anos, com um dos imunizantes disponíveis no país. A projeção somente será possível se o Ministério da Saúde mantiver a regularidade na entrega das doses.