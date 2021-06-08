Voluntários ajudam pessoas que têm dificuldade para agendar vacina no ES

Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Desde que a vacinação contra a Covid-19 teve início no Espírito Santo, muitos capixabas encontram dificuldades para conseguir fazer o cadastro e o agendamento nos sites das prefeituras que exigem que o processo seja realizado apenas de maneira virtual. Pensando nas pessoas que não têm internet ou aptidão para a tecnologia, voluntários decidiram se unir para tornar mais democrático o acesso à vacina.

O projeto Me ajude a Vacinar Você é uma iniciativa da empresa social Atitude Inicial. O objetivo é reunir voluntários de todo o Espírito Santo que estejam dispostos a ajudar outras pessoas a fazer os agendamentos da vacinação.

Em entrevista à TV Gazeta, a coordenadora do projeto, Clarissa Frasson, falou sobre a criação da plataforma. “O site permite que as pessoas se cadastrem para serem voluntárias, e as pessoas também podem indicar quem precisa de ajuda."

Segundo Clarissa, os voluntários passam por um treinamento para saber quais passos seguir para realizar o agendamento.

“A gente realiza um workshop para que o voluntário se ambiente com as plataformas das prefeituras. Em seguida, ele faz um ‘apadrinhamento’ de alguém que precisa agendar, ficando responsável até que aquela pessoa consiga o agendamento na cidade dela ou em alguma localidade que ela se disponha a se deslocar", explica.

Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CONTATO COM A COMUNIDADE

quer entrar em contato com associações de moradores e líderes comunitários em bairros da Para ampliar o número de pessoas beneficiadas, o projeto Me ajuda a Vacinar Você quer entrar em contato com associações de moradores e líderes comunitários em bairros da Grande Vitória

“Como a gente sabe que o acesso à internet às vezes é muito difícil, estamos nos articulando com algumas lideranças comunitárias para fazer o cadastramento de quem precisa. Nós queremos democratizar a vacina. A gente sabe que a vacina está chegando, mas a gente precisa que elas cheguem a todos”, frisou Clarissa.

A plataforma foi lançada no último sábado (5) e já conta com 61 colaboradores. Juarez de Oliveira Júnior, um dos idealizadores do projeto, destacou que já existem voluntários de outros países participando. "Desde que lançamos a ideia, já temos voluntários de outros Estados cadastrados e até pessoas dos Estados Unidos fazendo parte. Para ser voluntário, basta ter vontade, disponibilidade e acesso à internet, não importa o local."

Juarez destacou ainda que pretende seguir com o projeto até que todos tenham sido vacinados no Estado. "Vamos seguir até que todo mundo esteja vacinado, aí a gente descansa ou muda o foco da vacina ou do projeto."

COMO SER VOLUNTÁRIO?