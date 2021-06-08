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Covid-19

Voluntários ajudam pessoas que têm dificuldade para agendar vacina no ES

O projeto "Me ajude a Vacinar Você" já conta com 61 voluntários no Estado e quer tornar mais democrático o acesso à vacina contra a Covid-19
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

08 jun 2021 às 16:34

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:34

Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19
Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Desde que a vacinação contra a Covid-19 teve início no Espírito Santo, muitos capixabas encontram dificuldades para conseguir fazer o cadastro e o agendamento nos sites das prefeituras que exigem que o processo seja realizado apenas de maneira virtual. Pensando nas pessoas que não têm internet ou aptidão para a tecnologia, voluntários decidiram se unir para tornar mais democrático o acesso à vacina. 
O projeto Me ajude a Vacinar Você é uma iniciativa da empresa social Atitude Inicial. O objetivo é reunir voluntários de todo o Espírito Santo que estejam dispostos a ajudar outras pessoas a fazer os agendamentos da vacinação. 
Em entrevista à TV Gazeta, a coordenadora do projeto, Clarissa Frasson, falou sobre a criação da plataforma. “O site permite que as pessoas se cadastrem para serem voluntárias, e as pessoas também podem indicar quem precisa de ajuda."
Segundo Clarissa, os voluntários passam por um treinamento para saber quais passos seguir para realizar o agendamento. 
“A gente realiza um workshop para que o voluntário se ambiente com as plataformas das prefeituras. Em seguida, ele faz um ‘apadrinhamento’ de alguém que precisa agendar, ficando responsável até que aquela pessoa consiga o agendamento na cidade dela ou em alguma localidade que ela se disponha a se deslocar", explica. 
Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19
Projeto reuniu voluntários para ajudar população do ES a agendar vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CONTATO COM A COMUNIDADE

Para ampliar o número de pessoas beneficiadas, o projeto Me ajuda a Vacinar Você quer entrar em contato com associações de moradores e líderes comunitários em bairros da Grande Vitória
“Como a gente sabe que o acesso à internet às vezes é muito difícil, estamos nos articulando com algumas lideranças comunitárias para fazer o cadastramento de quem precisa. Nós queremos democratizar a vacina. A gente sabe que a vacina está chegando, mas a gente precisa que elas cheguem a todos”, frisou Clarissa.  
A plataforma foi lançada no último sábado (5) e já conta com 61 colaboradores. Juarez de Oliveira Júnior, um dos idealizadores do projeto, destacou que já existem voluntários de outros países participando. "Desde que lançamos a ideia, já temos voluntários de outros Estados cadastrados e até pessoas dos Estados Unidos fazendo parte. Para ser voluntário, basta ter vontade, disponibilidade e acesso à internet, não importa o local."
Juarez destacou ainda que pretende seguir com o projeto até que todos tenham sido vacinados no Estado. "Vamos seguir até que todo mundo esteja vacinado, aí a gente descansa ou muda o foco da vacina ou do projeto." 

COMO SER VOLUNTÁRIO? 

  • Entre no site e realize o cadastro pelo meajudeavacinar.vc e clique em ‘Seja parte’.
  • Clique em ‘Cadastro voluntário’ e em seguida escolha a opção ‘Inscreva-se’
  • Siga as etapas com nome, sobrenome, idade, e-mail, telefone e pronto! É só aguardar o contato da equipe.

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