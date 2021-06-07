'Que dê tudo certo', diz leitor sobre estudo de vacinação em Viana

Viana vai contar com mutirão de vacinação de meia dose de AstraZeneca no próximo dia 13 Crédito: Fernando Madeira

IMUNIZAÇÃO

Viana abre agendamento para mutirão da vacinação. Veja como participar (Cotidiano, 06/06). Que dê tudo certo e que desse estudo saiam resultados positivos, que auxiliem o avanço da vacinação. (Christopher A. Silva) . Que dê tudo certo e que desse estudo saiam resultados positivos, que auxiliem o avanço da vacinação.

Achei sensacional! Se ficar confirmado que a dosagem menor terá a mesma resposta imunológica, será uma grande vitória científica e econômica. Lembrando que se não ocorrer a imunização a dose completa será aplicada a todos que participarem da amostragem. Minha tristeza se faz presente apenas nos comentários que diminuem tal experimento, mas não fico surpresa, já que o negacionismo em relação à vacina sempre se fez presente. (Patrícia Pimenta)

Tomara! Imagina se atingir a eficiência que o estudo espera... a vacinação vai acontecer bem rápido e ajudar o mundo todo. (Layara Stein)

ASSÉDIO

Médico brasileiro detido no Egito volta ao Brasil, diz assessoria (Mundo, 07/06). Deu até vergonha de ser brasileira. Ignorante na essência, apenas adquiriu uma profissão com o diploma, nada mais! Não sabe respeitar a cultura dos outros, o espaço dos outros, acha que pode tudo. Tinha que ter ficado mais um pouco preso! (Leidy Jackie Ribeiro) . Deu até vergonha de ser brasileira. Ignorante na essência, apenas adquiriu uma profissão com o diploma, nada mais! Não sabe respeitar a cultura dos outros, o espaço dos outros, acha que pode tudo. Tinha que ter ficado mais um pouco preso!

Espero que faça uma análise de todas as piadinhas de cunho sexual, tentando fazer graça ridicularizando mulheres, e mude de comportamento. Foi decepcionante, ainda mais que já houve outras dessas antes. (Emilia Carreiro Ribeiro)

COPA AMÉRICA

Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF após denúncia de assédio (Esportes, 06/06). Chega de distração para o povo! Sempre que há problemas graves no país, o futebol é usado para desviar atenção. Queremos vacina e responsabilização pela falta delas. Que a CPI avance e aponte os responsáveis. (Graire Agra) . Chega de distração para o povo! Sempre que há problemas graves no país, o futebol é usado para desviar atenção. Queremos vacina e responsabilização pela falta delas. Que a CPI avance e aponte os responsáveis.

Temos campeonatos sendo disputados no Brasil o ano todo e a culpa da crise sanitária é da Copa América? A situação em que estamos é ainda melhor do que a de muitos países. A Copa América vir para o Brasil é algo que não é culpa do presidente, existem contratos a serem cumpridos e esse campeonato teria que ser realizado em algum lugar. (Fabricio Teixeira da Silva)

Há uma diferença muito grande em relação aos campeonatos que estão sendo disputados no Brasil com a Copa América:. Os campeonatos nacionais têm jogadores testados o tempo todo, delegações pequenas circulando dentro do próprio país, circulação pequena de jornalistas, entre outras medidas sanitárias que estão sendo tomadas. Mesmo assim eu também sou contra a realização desses campeonatos. Já a Copa América tem nove seleções estrangeiras, com cerca de 70 integrantes cada uma, jornalistas do mundo todo, muitos sem estarem vacinados, novas Variantes surgindo mundo afora, e por aí vai. Mas todo mundo sabe que essa Copa vai servir de cortina de fumaça para abafar os desdobramentos da CPI. (Fabio Carvalho)

CRIMINALIDADE

Facções se tornaram um desafio de segurança maior que as drogas em si (Henrique Herkenhoff, 06/06). Fiz meu TCC sobre organizações criminosas, o buraco é muito mais embaixo do que muitos pensam. É praticamente impossível nos dias de hoje desmembrar uma facção, não por causa das medidas atuais, e sim por medidas erradas lá no surgimento delas. Uma organização criminosa hoje tem todo esse poder e estrutura porque, quando foi criada, não existia uma lei sequer de punição. O PCC, por exemplo, foi criado em 1995 e a lei das organizações criminosas é de 2013.... O resultado obviamente é esse que estamos vendo. (Thamires Lorenzoni Cardozo) . Fiz meu TCC sobre organizações criminosas, o buraco é muito mais embaixo do que muitos pensam. É praticamente impossível nos dias de hoje desmembrar uma facção, não por causa das medidas atuais, e sim por medidas erradas lá no surgimento delas. Uma organização criminosa hoje tem todo esse poder e estrutura porque, quando foi criada, não existia uma lei sequer de punição. O PCC, por exemplo, foi criado em 1995 e a lei das organizações criminosas é de 2013.... O resultado obviamente é esse que estamos vendo.

INVESTIGAÇÃO

PF investiga compra de álcool em gel com recursos da Covid-19 no ES (Política, 07/06). Que lástima! O velho hábito de se dar bem à custa da desgraça alheia... Tomara que a justiça seja feita, mas ainda bem que a lei da semeadura não falha! (Areli Negrelli) . Que lástima! O velho hábito de se dar bem à custa da desgraça alheia... Tomara que a justiça seja feita, mas ainda bem que a lei da semeadura não falha!

Às vezes tarda, mas falcatruas sempre vem à tona. Com certeza esse é apenas o primeiro fio da meada... não é à toa que alguns governadores não querem ser intimados para CPI da Pandemia. (Delza Faé)

Que seja bem investigado, e os culpados, punidos no rigor da lei! (Lucas Alonso)

LUTO

Criador de rede de supermercados no ES, Agostinho Roncetti morre aos 87 anos (Obituário, 06/06). Trabalhei como Promotora de vendas na rede Roncetti por muitos anos e tive muito orgulho em ter conhecido seu Agostinho. Que Deus conforte toda a família e os amigos que estiveram presentes em seus momentos de vida. (Elmira Closs) . Trabalhei como Promotora de vendas na rede Roncetti por muitos anos e tive muito orgulho em ter conhecido seu Agostinho. Que Deus conforte toda a família e os amigos que estiveram presentes em seus momentos de vida.

Meus sentimentos. Tive a oportunidade de trabalhar com a família Roncetti. Pessoas simples do coração bondoso. (José Araújo)

O senhor Agostinho era um homem de bem, um excelente empregador, sempre tratou seus funcionários com muito respeito e educação. Vá com Deus, descanse em paz! (Carmi Cogo)