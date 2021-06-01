'Queremos vacina, não futebol', diz leitora sobre a Copa América

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Após uma enxurrada de críticas em torno da possibilidade de o Brasil receber a Copa América , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu nesta terça-feira (1º) a realização do torneio, previsto para começar ainda neste mês. Em conversa com apioadores, o chefe do Executivo e comparou o campeonato a outras competições esportivas que ocorrem no país.

"No que depender de mim, todos os ministros — inclusive o da Saúde — já está acertado, haverá [Copa América no Brasil]. Protocolo é o mesmo da Libertadores, da Sul-Americana, é a mesma coisa", disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada.

Espero que o governador não seja louco em aceitar essa total irresponsabilidade. A prioridade do Estado e do país no momento precisa ser outra, e que a dona Conmebol juntamente com a senhora CBF levem esse torneio lá para os EUA, onde a pandemia já está controlada, bem ao contrário daqui. (Jardel Siqueira)

O momento agora é de vacinar a população, de controlar a pandemia. Não de abrir as fronteiras para receber gente de fora. Mal damos conta de cuidar do nosso povo. (Bruna Leles)

Tomara que nosso Estado seja, sim, escolhido para ser uma das sedes. O ES sempre foi preterido para grandes competições e esta é a oportunidade ideal para se destacar no país e fora dele. E quanto a receber a Copa América, fala sério. Temos o Brasileirão, a Copa do Brasil e outros torneios esportivos sendo disputados, esse é só mais um. Quem critica não assiste, mas também tente se lembrar das oportunidades que podem ser criadas com a realização desse torneio que não vai ter público, mas vai dar a visibilidade ao Estado no continente devido à transmissão dos jogos. (Fabricio Teixeira da Silva)

O Espírito Santo tentou várias vezes sediar um jogo da Seleção e sempre foi negado. Agora que os outros Estados não querem jogos, lembraram de nós. Queremos vacinas. (Marcelo Frinhani)

O governador fechando tudo por causa da pandemia, vários pais de família perdendo emprego... se a Copa América vier será uma vergonha. (Rafael Pereira)

E aí, Casagrande, vai abraçar a Covid? Aproveita e estende o tapete vermelho para um novo problema em nosso Estado. Espero que tenha bom senso. (Wanderson Coutinho )

Vinte e seis campeonatos estaduais acontecendo, Copa do Brasil, quatro séries de Campeonato Brasileiro, Libertadores etc... Esses campeonatos não transmitem Covid, já a Copa América é um campeonato extremamente perigoso para a transmissão do vírus. Enfim, a hipocrisia. (Diego Covre da Costa)

Mais uma irresponsabilidade desse presidente. Senhor governador, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. (Letícia Monte Alto)

Por que irresponsabilidade? E se for sem público? Não é assim que estão rolando as demais competições pelo país? Sem público não vejo problema. Com público aí, sim, concordo. Estaduais, Brasileirão, Libertadores, tudo rolando dentro das medidas de segurança, porém sem público. (Renan Ribeiro)

Eu fico indignada. Tantas pessoas morrendo e vocês querendo jogo? (Anita Soeiro)

Se o governador permite o Capixabão sem a adoção dos protocolos adotados pela CBF, haja vista a infraestrutura dos clubes do ES, será contraditório se opor a receber jogos com os atletas já vacinados pela Conmebol. (Ederson Martins)

Muitos morreram e temos muitos amigos e parentes em UTI com intubação... É um desrespeito a todos nós. (Vanessa Ferreira)

O estádio estará de portas fechadas, diferentemente de várias casas noturnas aqui de Vitória e de mercearia da Serra que ficam lotadas e ninguém usa máscara. Está rolando rave, ônibus estão lotados e vocês estão de mimimi por causa de estádio sem torcedor. (Tiago Tomaz)

Esse povo reclamando não sabe nem o que é Copa América. O Brasileirao está sendo disputado em Marte? (Anderson Luiz Gaburro)

Você consegue ter noção do que significa a entrada de no mínimo 10 seleções estrangeiras no Brasil? Tem noção de quantos integrantes compõem cada uma? Então... (Sayonara Abreu)

Espero que nossos governantes tenham o mínimo de bom senso neste momento! A população e a nossa saúde agradecem! (Jéssyka Bindaco)

Enquanto os outros Estados estão negando… Espero que Casagrande não aceite também. Ou que antes envie vacina para imunizar toda a população do Estado. (Liandra Carpanedo)

Espero que Casagrande não deixe essa sandice acontecer, seria uma irresponsabilidade imensa. (Eliani Maria Souza)

Queremos vacina, não Copa América! (Larissa Delbone)

Nós aqui já temos nossos problemas e ainda querem nos arrumar mais. (Darcy Simões)

Há uma certa hipocrisia nesse tema! Uma vez que ocorrerão os jogos dos campeonatos estaduais e o início do nacional!, pergunto: o vírus prefere jogos internacionais? (Fernando Alvarenga)

Quem se responsabilizará? Com a Covid-19 se replicando e contagiando... nós não devemos permitir isso! (Ayesa Lugon Von Marttens)