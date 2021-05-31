Kleber Andrade está na fila para receber partidas da Copa América

Kleber Andrade será palco da Copa América Crédito: Conmebol e Vitor Jubini

Inicialmente foram cogitados Mané Garrincha, em Brasília, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena das Dunas em Natal como os estádios que receberiam a Copa América, entretanto após os governos de Pernambuco e Rio Grande do Norte decidirem que não vão receber as partidas da Copa América, o Espírito Santo ganhou força, principalmente pelo sucesso na participação na Copa do Mundo Sub-17, em 2019 , e pela reconhecida capacidade do Kleber Andrade em receber grandes eventos graças à sua estrutura e qualidade do gramado.

Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) deixou claro que ainda não recebeu um convite oficial da Conmebol. "A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) não foi contactada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a respeito da possibilidade de o Estádio Estadual Kleber Andrade ser uma das sedes da Copa América. Diante disso, a Sesport informa que só irá se manifestar caso receba uma solicitação oficial de cessão do estádio para a disputa da competição".

Entretanto, apesar da falta do convite oficial, há interesse e conversas nos bastidores. A própria CBF, que auxilia a Conmebol na logística da Copa América, já pensou no Kleber Andrade receber a competição. E aqui no Estado, a Saúde já foi acionada em conversas sobre quais são as possibilidades do estádio abrir suas portas para o torneio continental.

COPA AMÉRICA AINDA NÃO ESTÁ CONFIRMADA NO BRASIL

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, afirmou, nesta segunda-feira, que o Brasil não está confirmado como sede da próxima edição da Copa América. "Ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo. Mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender", disse o ministro.

De acordo com o ministro Luiz Eduardo Ramos, existem três condições colocadas pelo governo brasileiro, sendo elas: não haverá público nos estádios; serão, no máximo, dez delegações; cada delegação pode ter até 65 pessoas.

Há, por parte da Conmebol, o interesse que a grande final da Copa América seja realizada no Maracanã e com a possibilidade de público. A entidade máxima do futebol da América do Sul, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por ter aberto às portas do país.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021