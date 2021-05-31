AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futebol

Kleber Andrade está na fila para receber partidas da Copa América

Sediar com sucesso a Copa do Mundo Sub-17 em 2019 pesa a favor do Klebão. Estádio foi lembrado pela CBF, que auxilia a Conmebol na logística da competição, mas ainda não recebeu convite oficial

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 20:11

Públicado em 

31 mai 2021 às 20:11
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade será palco da Copa América
Kleber Andrade será palco da Copa América Crédito: Conmebol e Vitor Jubini
Espírito Santo pode ser escolhido para receber partidas da Copa América no Brasil. Após reviravolta na manhã desta segunda-feira (31), quando a Conmebol anunciou o Brasil como a nova sede competição continental, após Argentina e Colômbia desistirem de receber o evento, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica,se tornou um dos possíveis palcos do torneio. A definição deve sair nesta terça-feira (01).
Inicialmente foram cogitados Mané Garrincha, em Brasília, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena das Dunas em Natal como os estádios que receberiam a Copa América, entretanto após os governos de Pernambuco e Rio Grande do Norte decidirem que não vão receber as partidas da Copa América, o Espírito Santo ganhou força, principalmente pelo sucesso na participação na Copa do Mundo Sub-17, em 2019, e pela reconhecida capacidade do Kleber Andrade em receber grandes eventos graças à sua estrutura e qualidade do gramado. 
Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) deixou claro que ainda não recebeu um convite oficial da Conmebol. "A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) não foi contactada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a respeito da possibilidade de o Estádio Estadual Kleber Andrade ser uma das sedes da Copa América. Diante disso, a Sesport informa que só irá se manifestar caso receba uma solicitação oficial de cessão do estádio para a disputa da competição".
Entretanto, apesar da falta do convite oficial, há interesse e conversas nos bastidores. A própria CBF, que auxilia a Conmebol na logística da Copa América, já pensou no Kleber Andrade receber a competição. E aqui no Estado, a Saúde já foi acionada em conversas sobre quais são as possibilidades do estádio abrir suas portas para o torneio continental.

COPA AMÉRICA AINDA NÃO ESTÁ CONFIRMADA NO BRASIL

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, afirmou, nesta segunda-feira, que o Brasil não está confirmado como sede da próxima edição da Copa América. "Ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo. Mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender", disse o ministro. 
De acordo com o ministro Luiz Eduardo Ramos, existem três condições colocadas pelo governo brasileiro, sendo elas: não haverá público nos estádios; serão, no máximo, dez delegações; cada delegação pode ter até 65 pessoas.
Há, por parte da Conmebol, o interesse que a grande final da Copa América seja realizada no Maracanã e com a possibilidade de público. A entidade máxima do futebol da América do Sul, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por ter aberto às portas do país.
Vale destacar que os campeonatos nacionais não serão paralisadas por conta do torneio continental que desembarca no Brasil e será realizado de 13 de junho a 10 de julho.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados