Receber a Copa América no Brasil em plena pandemia é uma vergonha

A taça da Copa América 2019 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Vergonha foi a palavra que encontrei no momento em que recebi a notícia de que a Copa América, que seria sediada por Colômbia/Argentina, foi transferida para o Brasil após desistência das sedes definidas inicialmente, e ainda negativas de Estados Unidos e Chile.

Amigos, a minha primeira indignação é pelo fato de estarmos ainda em plena pandemia, com diversos jogadores infectados e seus clubes obrigados a passarem por uma sequência de jogos e viagens, aumentando cada vez mais (apesar dos vários testes realizados) a probabilidade de contágio pelo novo coronavírus.

Saindo da área da saúde, vamos analisar a parte esportiva: o que vai acrescentar ao futebol do nosso continente a realização desta Copa América? Ora, se estamos com as Eliminatórias em andamento não seria duplicidade de partidas e competição? E sinceramente, com o nível apresentado ultimamente pelas seleções, não consigo ver nada de positivo nesta competição.

A Conmebol está preocupada apenas com o lado financeiro e com a possibilidade de não conseguir atender seus patrocinadores. E o que é pior para nós brasileiros, com o consentimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do governo.

FLAMENGO LARGA NA FRENTE NO BRASILEIRÃO

Pedro foi o autor do gol do jogo na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Graças a boa atuação do goleiro Diego Alves, à velocidade de Bruno Henrique e ao oportunismo de Pedro, o Flamengo largou na frente no Campeonato Brasileiro. Sim, porque seus adversários diretos na briga pelo título não conseguiram, em campo, mostrar o favoritismo dado a eles na corrida pelo título.

Vejamos: o Palmeiras foi derrotado pelo Rubro-Negro Carioca; o Atlético-MG perdeu em casa para o Fortaleza; o Grêmio foi derrotado, Internacional empatou em casa, assim como São Paulo e Fluminense ficaram no 0 a 0 com direito a pênalti perdido por Nenê. Lógico que foi apenas a primeira rodada e teremos mais 37 pela frente, porém acho de bom tom as equipes apontadas como favoritas abrirem bem os olhos para começarem a acumular os pontos necessários do sempre equilibrado Campeonato Brasileiro.

Voltando ao clássico entre Flamengo e Palmeiras, assistimos a duas equipes com táticas bem distintas. O Flamengo priorizando a posse de bola e sempre pensando no ataque, enquanto o Palmeiras cedendo campo ao adversário para fazer após a tomada de bola os rápidos contra-ataques explorando principalmente a velocidade de Roni.

Pois é, amigos. Foi justamente em um contra-ataque puxado”pelo Bruno Henrique que o Flamengo chegou ao gol da vitória. Assim é o futebol, o Palmeiras acabou provando do próprio veneno.

BRASILEIRO SÉRIE B

Se alguém tinha alguma dúvida das dificuldades de Botafogo, Vasco e Cruzeiro para voltarem à elite do futebol brasileiro, não há mais questionamentos. Os três clubes tiveram um choque de realidade logo na primeira rodada. Pelo que apresentaram em campo nas suas respectivas partidas, a tarefa será bem mais dura do que os mais fanáticos torcedores poderiam esperar.

Mas ainda fico aqui pensando com meus botões: Vila Nova, Operário-PR e Confiança seriam adversários do mesmo nível? Pois é, quando dizem que o futebol brasileiro está muito equilibrado, eu prefiro dizer que o nível técnico dos times e administração dos clubes está muito baixo.

RIO BRANCO NA SÉRIE D