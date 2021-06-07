Médico brasileiro detido no Egito volta ao Brasil, diz assessoria

Victor Sorrentino foi detido no domingo (30/05) por autoridades da cidade de Luxor, sul do Egito Crédito: Redes Sociais

​O retorno aconteceu dois dias depois de Sorrentino postar, em suas redes sociais, um novo vídeo em que a mulher afirmava aceitar as desculpas do brasileiro.

Tanto Sorrentino quanto a vendedora são mostrados na gravação, postada nas redes sociais do médico na sexta (4) a mulher, porém, tem sua imagem borrada.

No registro, o médico disse que errou em fazer uma gravação sem autorização e usando palavras feias. Ele pede as mais sinceras desculpas à vendedora, que afirma aceitá-las, acrescentando que o povo egípcio é muito hospitaleiro e recebe visitantes de todas as partes do mundo.

O brasileiro Victor Sorrentino foi detido no Egito sob acusação de ofensa de teor sexual no país após divulgar um vídeo em suas redes sociais no qual ofende a vendedora de papiro, dentro de uma loja.

No vídeo, Sorrentino aparece conversando em português com a vendedora. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né?, pergunta o médico. Comprido também fica legal, né? O papiro comprido.

Sem entender o idioma, ela responde que sim, sorri e é alvo de risadas do médico e de seus acompanhantes brasileiros.

Com a repercussão do episódio, o médico já havia pedido desculpas e se justificado, dizendo que é muito brincalhão. Com quase 1 milhão de seguidores, Sorrentino tornou seu perfil no Instagram privado depois da polêmica.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa neste domingo, a família diz que o médico "oportunamente vai se manifestar publicamente sobre o ocorrido".

Como mostrou uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Sorrentino oferecia consultas em Portugal sem ter o diploma de medicina validado no país europeu. Cada consulta custava até 350 euros (cerca de R$ 2.100).

Além de divulgar os atendimentos em Lisboa e no Porto via redes sociais, Sorrentino ainda tinha em seu site uma área dedicada especialmente ao agendamento de consultas em Portugal.