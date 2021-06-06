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Criador de rede de supermercados no ES, Agostinho Roncetti morre aos 87 anos

O empresário  estava internado em hospital de Vitória e há três anos fazia hemodiálise.  Deixou três filhos e seis netos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2021 às 13:46

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 13:46

O empresário Agostinho Roncetti, 87 anos, morreu na noite desse sábado (5), vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. O empreendedor, que deixa  três filhos e seis netos,  fazia hemodiálise há cerca de três anos. A família e amigos prestaram as últimas homenagens na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Afonso Cláudio.
Roncetti fazia hemodiálise e tratamento em São Paulo e no Espírito Santo, na intenção de ter melhor recuperação do rim e fígado,  já estavam comprometidos. A família tentou todos os tratamentos, tinham muito cuidado, mas infelizmente hoje tivemos a notícia da fatalidade. Ele vai fazer muita falta, desabafou o amigo da família, Adilson Lourenço.
O empresário que nasceu em fevereiro de 1934, em Afonso Cláudio, se mudou para Vila Velha há 30 anos, quando abriu o primeiro comércio na Grande Vitória. A mercearia era localizada no bairro Jardim América, em Cariacica. Atualmente  comandava oito grandes supermercados da franquia Ok Superatacado, localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Campos.
Segundo o Lourenço, todos os filhos do empreendedor seguem os passos do pai e fazem parte da rede de supermercados.
Lourenço lembra do amigo como homem forte e determinado.  Ele era uma pessoa forte, determinada, dedicada. Eu admirava a capacidade como ele levava a vida. Antes mesmo de vir para Vila Velha e abrir o primeiro mercado, ele já tinha aberto uma mercearia em Rio da Cobra, Afonso Cláudio, e depois virou esse sucesso de empreendedor".
O filho de Agostinho, Cézar Roncetti, usou uma das redes sociais para informar os amigos sobre o falecimento do pai: "Agostinho Roncetti sempre usou sua sabedoria para alimentar e realizar sonhos. Com humildade e muito trabalho, criou três filhos, gerou oportunidades para milhares de pessoas e negócios que fortaleceram o Espírito Santo. Sempre dando graças a Deus por todas as coisas".

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