Criador de rede de supermercados no ES, Agostinho Roncetti morre aos 87 anos

O empresário Agostinho Roncetti, 87 anos, morreu na noite desse sábado (5), vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. O empreendedor, que deixa três filhos e seis netos, fazia hemodiálise há cerca de três anos. A família e amigos prestaram as últimas homenagens na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Afonso Cláudio.

Roncetti fazia hemodiálise e tratamento em São Paulo e no Espírito Santo, na intenção de ter melhor recuperação do rim e fígado, já estavam comprometidos. A família tentou todos os tratamentos, tinham muito cuidado, mas infelizmente hoje tivemos a notícia da fatalidade. Ele vai fazer muita falta, desabafou o amigo da família, Adilson Lourenço.

O empresário que nasceu em fevereiro de 1934, em Afonso Cláudio, se mudou para Vila Velha há 30 anos, quando abriu o primeiro comércio na Grande Vitória. A mercearia era localizada no bairro Jardim América, em Cariacica. Atualmente comandava oito grandes supermercados da franquia Ok Superatacado, localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Campos.

Segundo o Lourenço, todos os filhos do empreendedor seguem os passos do pai e fazem parte da rede de supermercados.

Lourenço lembra do amigo como homem forte e determinado. Ele era uma pessoa forte, determinada, dedicada. Eu admirava a capacidade como ele levava a vida. Antes mesmo de vir para Vila Velha e abrir o primeiro mercado, ele já tinha aberto uma mercearia em Rio da Cobra, Afonso Cláudio, e depois virou esse sucesso de empreendedor".