Referência no mercado imobiliário do ES, Francisco Rocha morre aos 68 anos

Um dos pioneiros do mercado imobiliário no Espírito Santo , Francisco Rodrigues Rocha morreu em São Paulo, aos 68 anos, nesta sexta-feira (4). Desde o início do mês de maio, o empresário estava internado para tratar um câncer. Ele é o fundador da empresa que leva seu nome, uma das principais do setor no Estado.

Segundo a assessoria da empresa, Francisco Rocha descobriu a doença em 2019 e vinha se tratando desde então. Em maio, ele precisou ser internado no hospital de São Paulo, onde faleceu.

Com mais de 15 anos trabalhando para Francisco, Ivania Fiorot destacou que a partida do empresário vai deixar um vazio muito grande para familiares e amigos. Fica uma tristeza muito grande. Ele gosta muito de viver, definiu.

Em suas páginas oficiais, a Francisco Rocha Imóveis também se manifestou sobre a morte de seu fundador. Por mais verdadeiras e bonitas que possam ser as palavras usadas neste momento, nunca serão suficientes para representar o nosso agradecimento e nossa admiração pela pessoa e pelo profissional que você representa.Agradecemos todos os anos de vida que foram dedicados à Francisco Rocha Imóveis e Associados, escreveu.

VELÓRIO

O corpo de Francisco Rocha será velado no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, na manhã deste sábado (5). A cerimônia está marcada para às 10 horas e deve durar até o meio-dia. A família pede que as pessoas respeitem os protocolos sanitários.

TRAJETÓRIA