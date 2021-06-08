ES chega a 11.041 mortes e ultrapassa 492 mil casos do coronavírus

Coronavírus: número de vacinados com a primeira dose no ES chega a 1.114.576 Crédito: Pixabay

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.265 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.451), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.629), também em Vitória.

Até esta terça-feira (8), mais de 1,48 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 465.081, com um acréscimo de 2.114 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

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