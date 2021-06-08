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Dados da pandemia

ES chega a 11.041 mortes e ultrapassa 492 mil casos do coronavírus

O Estado registrou 36 óbitos e 1.982 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Painel Covid-19 foi atualizado na tarde desta terça-feira (8)

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:41
Coronavírus
Coronavírus: número de vacinados com a primeira dose no ES chega a  1.114.576 Crédito: Pixabay
Nesta terça-feira (8), o Espírito Santo chegou a 11.041 mortes e 492.387 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 36 novos óbitos e 1.982 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.110. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.791 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.151) e Cariacica (37.721). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.132), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.265 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.451), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.629), também em Vitória.
Até esta terça-feira (8), mais de 1,48 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 465.081, com um acréscimo de 2.114 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta terça-feira (8), 1.114.576 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 446.144 também já receberam a segunda.

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