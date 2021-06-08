Ferroviários começam a ser vacinados contra a Covid-19 no ES

O Espírito Santo começou a vacinar os ferroviários contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (8), durante uma cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória. Mais de 200 profissionais da categoria serão imunizados contra o coronavírus, dando sequência ao planejamento do Governo do Estado de vacinar os grupos mais expostos à doença.
De acordo com o governador Renato Casagrande, a vacinação deste grupo terá início pelos profissionais que atuam nos trens de passageiros. A imunização dos profissionais será no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica.
"Já começamos a vacinar os rodoviários e agora vamos vacinar os ferroviários. A expectativa é que a gente consiga ir vacinando, conforme nós definimos, grupos que são mais expostos. Vacinar é salvar vidas", afirmou o governador.
VACINAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS
Ainda segundo Casagrande, o próximo grupo a ser imunizado - ainda nesta semana - serão os assistentes sociais. Os profissionais da segurança pública também devem receber a segunda dose nos próximos dias, assim que o Estado receber um novo lote do imunizante Coronavac.
"Na quinta-feira (10), vamos iniciar a imunização dos profissionais do Sistema único da Assistência Social (Suas), especialmente as assistentes sociais que estão trabalhando nos Creas, no atendimento à população de rua. Estamos esperando receber mais doses da Coronavac para poder concluir também a segunda dose dos profissionais da segurança pública. Nossa expectativa é que a gente receba nos próximos dias a vacina da Coronavac", informou.
MULTIRÃO DE VACINAÇÃO EM VIANA
No próximo domingo (13), moradores de Viana, com idades entre 18 e 49 anos, poderão receber meia dose da vacina AstraZeneca contra o coronavírus. O município vai fazer parte de um estudo científico que irá avaliar a efetividade da vacina. Para o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, essa é uma oportunidade de verificar a capacidade da dose ajustada de gerar proteção nas pessoas.
"A Astrazeneca teve o prazo entre a primeira e a segunda dose ampliado por conta da eficácia garantida da aplicação com a primeira dose. Nós estamos muito seguros. Já existem estudos anteriores que garantem que a dose ajustada é capaz de gerar uma resposta imune nas pessoas. Possibilidade de poder vacinar nesse domingo 35 mil pessoas do município de Viana, aonde somado aos que já foram alcançados, os que estão sendo alcançados, com agendamento marcado, nós podemos ter o primeiro município capixaba, após 28 dias da primeira dose, com uma ampla cobertura vacinal", concluiu o secretário.