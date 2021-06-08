Ferroviários começam a ser vacinados contra a Covid-19 no ES

Estado começa a vacinar os ferroviários contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Vídeo

Espírito Santo começou a vacinar os ferroviários contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (8), durante uma cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória. Mais de 200 profissionais da categoria serão imunizados contra o coronavírus, dando sequência ao planejamento do Governo do Estado de vacinar os grupos mais expostos à doença.

A imunização dos profissionais será no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica. De acordo com o governador Renato Casagrande , a vacinação deste grupo terá início pelos profissionais que atuam nos trens de passageiros.

"Já começamos a vacinar os rodoviários e agora vamos vacinar os ferroviários. A expectativa é que a gente consiga ir vacinando, conforme nós definimos, grupos que são mais expostos. Vacinar é salvar vidas", afirmou o governador.

VACINAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS

Ainda segundo Casagrande, o próximo grupo a ser imunizado - ainda nesta semana - serão os assistentes sociais. Os profissionais da segurança pública também devem receber a segunda dose nos próximos dias, assim que o Estado receber um novo lote do imunizante Coronavac.

"Na quinta-feira (10), vamos iniciar a imunização dos profissionais do Sistema único da Assistência Social (Suas), especialmente as assistentes sociais que estão trabalhando nos Creas, no atendimento à população de rua. Estamos esperando receber mais doses da Coronavac para poder concluir também a segunda dose dos profissionais da segurança pública. Nossa expectativa é que a gente receba nos próximos dias a vacina da Coronavac", informou.

MULTIRÃO DE VACINAÇÃO EM VIANA