Covid-19: Colatina inicia a vacinação de público acima dos 50 anos

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 do público acima dos 50 anos. Segundo a prefeitura, 2.800 doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade.
Além das pessoas desse público, os motoristas e cobradores do transporte coletivo seguirão sendo imunizados com a primeira dose da vacina. Nessa fase, as pessoas estão sendo vacinadas com a Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. Também poderão se vacinar grupos que já completaram 85 dias da primeira dose do imunizante.
As doses serão aplicadas das 8h às 12h nos seguintes pontos:
- Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 350 senhas)
- Clube ACD (bairro São Silvano, 350 senhas)
- Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 350 senhas)
- Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 350 senhas)
- Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 350 senhas)
- Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 350 senhas)
- Drive Thru na Beira Rio (350 senhas, exclusivo para carros e motos)
- Drive Thru no Cerimonial Drink (350 senhas, exclusivo para carros e motos)
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Para os que vão receber a segunda dose, além desses documentos, é necessário o comprovante de recebimento da primeira aplicação. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para todos.
Os motoristas e cobradores do transporte coletivo também precisam levar uma declaração da empresa. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.