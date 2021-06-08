Covid-19: Colatina inicia a vacinação de público acima dos 50 anos

Colatina inicia vacinação contra Covid-19 para público acima de 50 anos Crédito: MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , inicia nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 do público acima dos 50 anos. Segundo a prefeitura, 2.800 doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade.

Além das pessoas desse público, os motoristas e cobradores do transporte coletivo seguirão sendo imunizados com a primeira dose da vacina. Nessa fase, as pessoas estão sendo vacinadas com a Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. Também poderão se vacinar grupos que já completaram 85 dias da primeira dose do imunizante.

As doses serão aplicadas das 8h às 12h nos seguintes pontos:

Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 350 senhas)

(bairro Marista, 350 senhas) Clube ACD (bairro São Silvano, 350 senhas)

Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 350 senhas)



Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 350 senhas)



Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 350 senhas)



Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 350 senhas)

Drive Thru na Beira Rio (350 senhas, exclusivo para carros e motos)

Drive Thru no Cerimonial Drink (350 senhas, exclusivo para carros e motos)

Vacinação em Colatina Crédito: Prefeitura Colatina

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Para os que vão receber a segunda dose, além desses documentos, é necessário o comprovante de recebimento da primeira aplicação. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para todos.