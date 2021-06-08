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Nesta quarta-feira (9)

Covid-19: Colatina inicia a vacinação de público acima dos 50 anos

Segundo a prefeitura, 2.800 doses do imunizante serão aplicadas das 8h às 12h em oito pontos a partir desta quarta-feira (9). Confira os locais
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jun 2021 às 16:54

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:54

GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Colatina inicia vacinação contra Covid-19 para público acima de 50 anos Crédito: MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 do público acima dos 50 anos. Segundo a prefeitura, 2.800 doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade.
Além das pessoas desse público, os motoristas e cobradores do transporte coletivo seguirão sendo imunizados com a primeira dose da vacina. Nessa fase, as pessoas estão sendo vacinadas com a Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. Também poderão se vacinar grupos que já completaram 85 dias da primeira dose do imunizante.
As doses serão aplicadas das 8h às 12h nos seguintes pontos:
  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 350 senhas)
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 350 senhas)
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 350 senhas)
  • Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 350 senhas)
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 350 senhas)
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 350 senhas)
  • Drive Thru na Beira Rio (350 senhas, exclusivo para carros e motos)
  • Drive Thru no Cerimonial Drink (350 senhas, exclusivo para carros e motos)

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Vacinaçãoe
Vacinação em Colatina Crédito: Prefeitura Colatina
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Para os que vão receber a segunda dose, além desses documentos, é necessário o comprovante de recebimento da primeira aplicação. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para todos.
Os motoristas e cobradores do transporte coletivo também precisam levar uma declaração da empresa. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.

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