Covid-19: 580 mil idosos já tomaram a 1ª dose da vacina no ES

A primeira dose da vacina contra Covid-19 já foi aplicada em 580 mil pessoas com mais de 60 anos no Espírito Santo. O dado chama atenção por representar quase a totalidade da população com esse perfil etário, uma vez que a estimativa é que esse público seja formado por cerca de 600 mil pessoas no Estado. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
"É um número altamente positivo e que aponta que o Espírito Santo caminha com muita firmeza para cumprir a meta vacinal naqueles que são mais sensíveis ao agravamento da doença, os idosos", explicou o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, na tarde desta segunda-feira (7), durante pronunciamento virtual.
Já o número total de capixabas que receberem a primeira dose é de 1.095.593. Totalmente imunizados, com as duas doses tomadas, são 442.896.
Sobre a segunda dose da Coronavac, há aproximadamente 50 mil pessoas — entre idosos e profissionais da segurança —aguardando por essa remessa. A expectativa é que ainda nesta semana chegue um novo lote de Coronavac, disponibilizado pelo Instituto Butantan.
Enquanto os imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca continuam chegando ao Estado, o governo deverá abrir a vacinação para os ferroviários que trabalham com o transporte de passageiros e também assistentes sociais nesta semana.