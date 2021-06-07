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Imunização

Covid-19: 580 mil idosos já tomaram a 1ª dose da vacina no ES

Número divulgado pela Secretaria de Saúde representa quase a totalidade da população com mais de 60 anos no Estado, já que a estimativa é que esse público seja formado por cerca de 600 mil pessoas
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:17

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:17

A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação: idosos são os mais sensíveis ao agravamento da Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A primeira dose da vacina contra Covid-19 já foi aplicada em 580 mil pessoas com mais de 60 anos no Espírito Santo. O dado chama atenção por representar quase a totalidade da população com esse perfil etário, uma vez que a estimativa é que esse público seja formado por cerca de 600 mil pessoas no Estado.  A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
"É um número altamente positivo e que aponta que o Espírito Santo caminha com muita firmeza para cumprir a meta vacinal naqueles que são mais sensíveis ao agravamento da doença, os idosos", explicou o subsecretário de Saúde,  Luiz Carlos Reblin, na tarde desta segunda-feira (7), durante pronunciamento virtual.  
Já o número total de capixabas que receberem a primeira dose é de 1.095.593. Totalmente imunizados, com as duas doses tomadas, são 442.896. 
Sobre a segunda dose da Coronavac,  há aproximadamente 50 mil pessoas — entre idosos e profissionais da segurança —aguardando por essa remessa. A expectativa é que ainda nesta semana chegue um novo lote de Coronavac, disponibilizado pelo Instituto Butantan. 
Enquanto os imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca continuam chegando ao Estado, o governo deverá abrir a vacinação para os ferroviários que trabalham com o transporte de passageiros e também assistentes sociais nesta semana.  

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