Covid-19: 580 mil idosos já tomaram a 1ª dose da vacina no ES

Vacinação: idosos são os mais sensíveis ao agravamento da Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

"É um número altamente positivo e que aponta que o Espírito Santo caminha com muita firmeza para cumprir a meta vacinal naqueles que são mais sensíveis ao agravamento da doença, os idosos", explicou o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, na tarde desta segunda-feira (7), durante pronunciamento virtual.

Já o número total de capixabas que receberem a primeira dose é de 1.095.593. Totalmente imunizados, com as duas doses tomadas, são 442.896.

Sobre a segunda dose da Coronavac, há aproximadamente 50 mil pessoas — entre idosos e profissionais da segurança —aguardando por essa remessa. A expectativa é que ainda nesta semana chegue um novo lote de Coronavac, disponibilizado pelo Instituto Butantan.