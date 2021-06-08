O município de São Mateus inicia em alguns locais da cidade a aplicação da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima dos 40 anos. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, em muitas localidades todas as pessoas acima dos 50 anos já foram vacinadas. As aplicações vão acontecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a partir desta quarta-feira (9).
Desta vez, segundo a prefeitura, além dos documentos habituais, também será exigido a apresentação de um comprovante de residência. O secretário pede para que apenas as pessoas das próprias localidades se dirijam para tomar as vacinas, para evitar aglomeração.
São Mateus inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas acima dos 40 anos
Ele ressalta que nos próximos dias outros locais do município também serão contemplados. Para receber a vacina, a pessoa deve levar um documento com foto, cartão de vacinação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.
PONTOS DE VACINAÇÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)
QUARTA
- GURIRI NORTE – 16h às 20h
- GURIRI SUL – 16h às 20h
- PEDRA D’ÁGUA – 16h às 20h
QUINTA
- SEAC – 16h às 20h
- SANTO ANTÔNIO – 13h às 20h
- LITORÂNEO – 8h às 15h
SEXTA
- FORNO VELHO (COHAB) – 8h às 16h
- SERNAMBY – 8h às 13h
- KM 23 – 8h às 13h
- NOVA AYMORÉS (KM 35) – 8h às 13h
- KM 29 – 8h às 13h
- NESTOR GOMES (KM 41) – 8h às 14h
SÁBADO
- AROEIRA – 8h às 15h
- PORTO – 8h às 15h