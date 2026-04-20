Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Em um confronto direto - já que ambos iniciaram a rodada com 20 pontos - o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e chegou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro com diferença de seis pontos para o líder Palmeiras, mas com um jogo a menos. Um dos gols foi marcado por Arrascaeta, que homenageou o ídolo do basquete Oscar Schmidt,falecido na última sexta-feira, enquanto o outro foi feito por Lucas Paquetá.
O Flamengo iniciou a partida à todo o vapor, e inaugurou o placar logo aos 16 minutos, com Arrascaeta, e poderia ter feito o segundo diante de um Bahia atordoado. O clube visitante equilibrou mais o confronto perto dos 30 minutos, quando Erick Pulga deu um voleio que obrigou o goleiro Rossi a realizar defesa à queima-roupa.
No segundo tempo, a partida ficou ainda mais competitiva nos 15 minutos iniciais. Arrascaeta cabeceou uma na trave e Jean Lucas respondeu com um chute no travessão. Porém, em seguida, o clube carioca voltou a tomar as rédeas da partida e chegou ao segundo com Lucas Paquetá, freando qualquer reação do Bahia.
Arrascaeta fez questão de prestar uma homenagem ao craque do basquete Oscar Schmidt, que morreu na última sexta-feira e que atuou no Flamengo. O uruguaio, que hoje veste a camisa 10 do Rubro-Negro, voltou a jogar com o número 14 em alusão à numeração que o ídolo brasileiro jogava. Na comemoração de seu gol, Arrascaeta ergueu a camisa e simulou um arremesso como referência a Oscar, recebendo amarelo posteriormente, por ter tirado a camisa. Antes da bola rolar, um vídeo foi exibido nos telões do Maracanã com a frase "Oscar eterno" e um minuto de silêncio foi respeitado.