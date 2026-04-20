Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré

Um motorista ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar, na estrada que liga o centro de Jaguaré à comunidade do Jiral, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado no meio da via.
Uma testemunha contou aos militares que o condutor seguia no sentido contrário quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes.
Ainda de acordo com a PM, quando os agentes chegaram, o motorista já havia sido socorrido por familiares e levado para a Unidade Mista de Internação da cidade. Devido ao estado de saúde e ao atendimento médico, a PM não conseguiu colher o depoimento do condutor no hospital.